七大政策确立明年经济运行基调！中央经济工作会议要求，适度超前开展基础设施投资，实施好扩大内需战略

新华社10日消息，中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。 会议要求，明年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。 宏观政策要稳健有效 微观政策要持续激发市场主体活力 结构政策要着力畅通国民经济循环 科技政策要扎实落地 改革开放政策要激活发展动力 区域政策要增强发展的平衡性协调性 社会政策要兜住兜牢民生底线 今年表述与前两年有哪些区别 部署安排七大政策 今年中央经济工作会议明确提出“七大政策”：宏观政策、微观政策、结构政策、科技政策、改革开放政策、区域政策、社会政策。 业内人士分析，如此重笔着墨，强调了“稳字当头、稳中求进”，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。 光大证券首席宏观经济学家高瑞东表示，在经济下行压力加大的背景下，中央要求明年经济工作稳字当头、稳中求进，要求政策发力适当靠前，要求跨周期和逆周期宏观调控政策有机结合，这就意味着稳增长将多措并举。 兴业银行首席经济学家鲁政委表示，从稳增长的措施来看，一是应扩大内需；二是应促进房地产业健康发展；三是应坚持创新驱动，科技企…