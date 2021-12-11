全自动和面机厂家_上海立式和面机哪家好_上海诚若机械有限公司

|单价：||面议| |起订：| |供货总量：| |发货期限：||自买家付款之日起 天内发货| |所在地：||上海| |有效期至：||2031-12-11| |最后更新：||2021-12-11 20:14| |浏览次数：||0| 电机通过变频器调节转速，可以自由无极切换，可根据实际情况选用和面速度！是现在新型和面效率好的商用和面机，通过纯铜芯电机的带动下，的料筒和搅拌器同时转动，快速均匀，面团无死角，和面劲道更好，揉面更细腻，是现在普通和面机无法相比的，为了配合现在一些客户对食品机械的高要求，食品接触部分全部采用食品级不锈钢，无论是在材质，效率上都，适合现在食堂、学校、餐饮连锁、包子铺、面包房、蛋糕店、等揉制面团和搅拌食物的加工! 双速和面机是采用皮带、链条和链条传动变速，和面杆搅拌桶同时作旋转运动，该机设计合理，外型整齐美观，体积小，重量轻，噪音小．效率高，操作简单，清理方便，清洁卫生，经用户使用反映良好。该机适用于公共食堂、旅馆、宾馆、饭店、、招待所及学校部门等揉制面团和搅拌食物的理想加工机械！功能和特征介绍：1）旋转桶和搅拌钩分别设有快速慢速两种不同速度，并都可实现正反转任意转换…