[夏磊：发展保障性租赁住房对地产开发投资有多大拉动？ Topbrokers官网] 中共中央政治局召开会议，分析研究2022年经济工作。会议提出“要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环”。 保障性住房，包括公租房、保障性租赁住房和共有产权住房。 当前，住房政策的重点之一就是大力发展租赁行业，而发展保障性租赁住房，可以补充住房供应短板，缓解新市民、青年人等群体的住房困难。因此，其成为推进我国租赁行业发展的一个重要着力点。 保障性租赁住房的房源、建设资金从哪里来？ 增加保障性租赁住房房源供应，我们认为可以通过新建和改建两种方式来进行。 从新建房源来讲，可以围绕国有建设用地、企事业单位自有闲置土地、城区内靠近产业园区或交通便利区域的集体经营性建设用地以及产业园区配套用地进行保障性租赁住房的开发与建设。 从改建房源来讲，政府可以允许相关的市场主体将闲置和低效的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋改建为保障性租赁住房。此外，还可以通过发放租赁补贴和利用政府闲置住房来进行保障性租赁住房的房源扩充。 针对建设保障性租赁住房的资金…