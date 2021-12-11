佛山2021年12月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，百事公司大中华区（简称“百事公司”）宣布增资人民币2.4亿元（约4000万美元）扩建百事食品广东生产基地（简称“百事广东佛山基地”）。佛山市商务局副局长伍慧英，南海区委常委、区政府副区长盘石，百事公司亚太区供应链高级副总裁史岳臣和百事公司大中华区供应链副总裁李友林等嘉宾出席了百事广东佛山基地二期工程的奠基仪式。

百事广东佛山基地位于佛山市高新技术产业园，是百事公司在华南建立的第一家食品工厂。该基地一期工程于2020年12月18日破土动工；二期在补充产能的基础上，加大了对数字化智能化制造的投资，打造百事智慧工厂。百事广东佛山基地预计产能为每年四万吨，产品服务于华南地区，并将辐射亚太区域，为大湾区和广东的经济贡献力量。

百事公司亚太区供应链高级副总裁史岳臣表示：“感谢广东佛山优良的营商环境和地方政府高效的服务精神，基地的一期工程已经初具规模。这种‘佛山速度’是我们增资的原因之一，二期工程将主要集中在智能制造。我们的佛山基地将为当地及周边地区创造数千直接和间接的工作机会，为地区经济的发展做出更大贡献。”

南海区委常委、区政府副区长盘石指出，“在双方共同努力下，为项目的推进作了很多突破，百事公司的迅速取地及动工，是南海区打造一流国际化营商环境的生动注脚。”盘常委也表示对百事公司生产基地未来的规划很振奋，支持百事将佛山工厂打造成为一座真正的自动化、智能化、绿色化的示范工厂。

“佛山一直重视食品饮料产业的发展，已成为华南地区重要的食品饮料基地。”佛山市商务局副局长伍慧英认为，“百事公司先进的生产、经营理念以及高标准建设的现代化工厂将为佛山市食品工业打造新的样板。期待百事食品广东生产基地项目一期、二期顺利建成后，为本地行业进一步发展提供强而大的支撑。”

中国市场是百事公司全球增长的引擎之一，百事公司不断加大对中国的投资。2018年以来，百事公司扩容了上海松江食品工厂，在四川德阳建立了西南地区第一家食品工厂，在佛山设立华南地区的第一家食品工厂，这些举措都证明了百事公司“植根中国，服务中国，携手中国”的长期承诺。目前百事公司基本实现了95%原材料的本地供应，帮助了本地供应商的产品质量提高和食品安全升级，共同创新进步。百事公司在中国的投资设厂带动了其原料供应商在中国的发展，也进一步带动了当地下游产业的发展，促进了休闲食品行业供应链各环节的就业，为地方经济做出了贡献。

作为首批进入中国的跨国企业之一，百事公司已经在华耕耘40载，并携手业务伙伴在华投资超过530亿元人民币，建立了成功的食品和饮料业务。1993年，百事公司食品业务伴随乐事品牌进入中国市场，如今已在华拥有8家食品工厂和十多家合作农场，旗下食品品牌包括乐事薯片、桂格麦片、多力多滋、奇多等，深受中国消费者喜爱。

关于百事公司

全球每天有200多个国家和地区的10多亿消费者在享用百事公司的产品。2020年百事公司的净收入超过700亿美元，得益于其互补性的食品饮料产品系列，包括菲多利休闲食品、佳得乐运动饮料、百事可乐饮料、桂格麦片食品，纯果乐果汁和SodaStream气泡水。百事公司旗下品牌系列中包含一系列深受消费者喜爱的食品和饮料，其中23个品牌的预估年零售额都在10亿美元以上。

秉承“赢之有道”的理念，百事公司的愿景是成为全球休闲食品和饮料领域的领军者。“赢之有道”反映了我们追求可持续性地赢得市场，并把公司理念融入到我们业务各个方面的决心。获取更多信息，请浏览www.pepsico.com。

百事公司增资广东食品生产基地，助力大湾区经济发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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