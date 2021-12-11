[李桑 ‧ 旅行，侘寂美学之修行] 李桑 ‧ 旅行，侘寂美学之修行 国际旅游门因冠病锁上了21个月，至今依然徘徊在逗点上。虽然如此，大家都相信终有一天，这旅行之门肯定会重开，眼前只需彼此勉励再耐心等待，必能疫过天青！这样也好，就借此空窗期来缅怀，那些曾经自由自在出门旅行的欢愉日子；别有一番滋味上心头。 嗯，想请问：一旦国门打开，你准备以怎样的心情、姿态与态度，出走走出你的新旅程呢？ 事实上，旅行模式是很个人的选择。过往，有些人想要“离家出走”抒发心情，所以为暂时的离开而旅行。一些人却选择人云亦云，在旅途中漫无目的的蒙蒙查查，一路上虽然雾里看花，却也是一样地十分开心。更多的人想与家人朋友同学同事一起聚聚吃吃游游，在旅途上俯拾日常散落的吉光片羽。当然啦，偶尔也会有一些人在表面上是潇潇洒洒，实际上在旅程中却一直埋三怨四、吹毛求疵的不满意态度……适合他口味的他大叫好吃，反之就数落得一文不值；顺心顺意的他竖大拇指，反之这导游就是一坨烂透了的西瓜等等！ 看来，旅行的真正意义，亦是因人而异。 不知大家是否认同，旅，是一场探寻“未来、未知”之行？在提起脚步的那一刻，就梦想着能与一切的未知相遇，或是碰撞…