[北京价值最高的洋宅，中国名医都住这些老洋房里，了解一下，旅游_腾讯新闻] 北京是中国来旅游的游客最多的城市。北京著名的景点太多，故宫，长城，什刹海……这些大家都非常熟悉了，我今天给您说一个大家都不熟悉的地方，它虽然不是景点，但是在北京，甚至全国都应该被记住，被尊敬，因为今天要说的“景点”价值在全中国都最高。不信你往下看。 北京东城，东单北大街，这里几乎任何时刻都处在喧闹和躁动中。那一天，偶然的，我竟从吵闹里闯入了一片幽静，像在沙漠中遇见绿洲。 这难得的绿洲就是东单北大街东侧的协和医院别墅区（东堂子胡同与外交部街胡同之间）。 即使在街面上行走也能看到围墙里露出的灰墙绿顶，它们在川流不息的街市上探出头，像上个世纪的老人优雅而神秘。 别墅1918年开始建设，历经三年而落成。走进外交部街，由三个拱形门洞组成的大门尤其醒目，进了门，就进了完全不同的一个世界。这里有独特的异域风情，有星落其中的美式乡村别墅，有草坪，高大浓密的树木，和鸟叫蝉鸣。 虽然经历百年，但今天小楼依然风韵不减。据说修建房屋的砖石是特意从开滦定制的红砖，它质地坚硬，唐山大地震时这些小楼纹丝不动，没有任何损坏。别墅的玻璃是整块从…