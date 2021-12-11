开园不足半个月，黑龙江雪乡遭遇晴天霹雳，无限期暂停营业双峰林场旅游风景区

12月11日，在媒体报道的“黑龙江雪乡景区暂停运营”的消息下，有网友如此评论道，让人有些唏嘘。 其实，上月26日刚刚开园纳客的雪乡早在一周前的12月7日开始就已经停业了，雪乡方面给出的说法是“根据当前疫情形势，为保障广大游客的安全与健康”。 除了最为核心的4A级雪乡旅游风景区停业之外，二浪河旅游风景区、亚雪沿线各景点、永安林场、太平沟林场各涉旅经营场所也暂停对外开放，恢复开放时间另行通知。 可以说在今年的冰雪季节刚刚到来，远未达到旺季之时，一开始营业就被迫停业对于雪乡来说打击很大。时下距离寒假和春节的冰雪旅游旺季不足50天时间，尚不清楚何时才能恢复营业的雪乡，势必可能又要错过今年的黄金期，这对于全年营业时间满打满算三个月的雪乡来说，损失难以估量。 地处黑龙江省牡丹江市辖下海林市大海林林业局的双峰林场，原本并不是一处景区，随着林场禁止伐木，面临产业转型，才将其改造为旅游景区。 独特的地理位置，让来自贝加尔湖的冷空气与日本海暖湿气流在此频繁交汇，以及受到山高林密的小气候影响，造就了此地“夏无三日晴，冬雪漫林间”的奇特小气候，每年十月开始降雪至次年四月，雪期长达7个月，积雪厚度可达2米左右。…