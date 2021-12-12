上海双速双动和面机多少钱_双速和面机价格_上海诚若机械有限公司

|单价：||面议| |起订：| |供货总量：| |发货期限：||自买家付款之日起 天内发货| |所在地：||上海| |有效期至：||2031-12-12| |最后更新：||2021-12-12 16:55| |浏览次数：||0| 双速和面机是采用皮带、链条和链条传动变速，和面杆搅拌桶同时作旋转运动，该机设计合理，外型整齐美观，体积小，重量轻，噪音小．效率高，操作简单，清理方便，清洁卫生，经用户使用反映良好!该机适用于公共食堂、旅馆、宾馆、饭店、、招待所及学校部门等揉制面团和搅拌食物的理想加工机械!功能和特征介绍：1）旋转桶和搅拌钩分别设有快速慢速两种不同速度，并都可实现正反转任意转换！2）螺旋式的搅拌钩外径大，搅拌速度快，搅拌时不切断面团组织，使面团温度升幅度降至zui低，并增加吸水量，使面团品质细腻，弹性增加. 拌果酱，面和好后，强而有力。我厂和面机设备整体结构紧凑，体积小不会占用较大空间，重量轻，噪音小，便于清洁！生产效率高，操作简单，是生产刀切馒头、花卷、法式面包等面食理想加工设备.仿手工制作，采用压制工艺，不破坏面筋、面筋度高、口感好、外形美观！主要电器原件采用品牌产品，性能稳…