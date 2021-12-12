大厂内卷：蚂蚁集团发内部信宣布员工关怀升级，全薪假期、安家补贴、旅行… 亚汇网

员工是蚂蚁最宝贵的财富，也是蚂蚁的未来所系。感谢每一位同学在过去十几年时间里的坚持、努力与奋斗，在持续给社会创造价值的同时，我们也从一个小小的创业团队成长为今天的蚂蚁集团。面向未来，我们将继续秉持使命驱动下的奋斗精神，同时我们也希望为每一位员工创造一个更好的发展舞台，以及提供更温暖、更符合员工发展的关怀举措。因此决定对现有政策做如下完善与升级：1，为社会工龄在3年以内的同学提供安家补贴，以帮助年轻同学减轻生活的压力。标准为北上广深杭2000元/月，其他城市1500元/月，随工资发放，直到同学社会工龄满3年。2，响应国家政策，子女在3周岁之前，父母均可享受每个自然年内累计10个工作日的全薪育儿假。如工作所在地的当地政策高于10天，则“就高"享受。希望同学们在努力工作的同时，可以照顾好家庭，更好地陪伴下一代的成长。3，每位同学在每个自然年度将拥有5个工作日的全薪健康假，可用于员工本人短期病假及相关亲属（配偶、子女、双方父母）的陪护。基于信任，全薪健康假无需提供资料证明即可申请。4，欢行-夜间打车的使用时间将提早到工作日晚上8点，费用继续由公司承担，以鼓励大家更合理安排工作，多一点时间陪伴家…