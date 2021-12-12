一周观展指南疫情反复中，莫奈马蒂斯仍在“旅行”_艺术评论_澎湃新闻-The Paper

受到疫情影响，国内个别美术馆与博物馆近日暂时闭馆，或加强了防疫措施。浙江美术馆需要体现线上预约，并出示健康码、行程码与疫苗接种记录。宁波博物院宣布暂时闭馆。另一方面，此前因疫情暂时闭馆的苏州博物院西馆于12月10日起恢复开放。 在上海，“从莫奈、博纳尔到马蒂斯”、“东西汇融——中欧陶瓷与文化交流特展”等特展仍然受到关注，在北京，北京画院有“纪念叶恭绰诞辰140周年”特展，中央美院美术馆则推出了“勿失毋忘——雕塑家滑田友诞辰120周年纪念展”。 虽然疫情影响了旅行，英国国家美术馆带来“一位文艺复兴艺术家的旅行”以绘画再现丢勒的欧洲之旅；大英博物馆“穿越时间的旅程”呈现古代秘鲁不同族群的历史、信仰与文化成就。 上海 从莫奈、博纳尔到马蒂斯——法国现代艺术大展 地点：上海东一美术馆（中山东一路1号） 展期：2021年10月16日—2022年2月20日 展览呈现了印象派、后印象派、象征主义、野兽派等29位艺术大师的近80余件精品。从布丹、莫奈、高更、西涅克，到马蒂斯、毕加索、杜飞等，几乎囊括了所有法国现代画派大师，可谓法国现代绘画潮流的缩影。 东西汇融——中欧陶瓷与文化交流特展 地点：上海博物…