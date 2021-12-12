口碑售后被频发吐槽，周末酒店行业地位尴尬万科五星级酒店度假酒店旅游_手机网易网

口碑售后被频发吐槽，周末酒店行业地位尴尬 2021-12-12 08:57:13 于见专栏 编辑 | 于斌 出品 | 潮起网「于见专栏」 疫情起起伏伏，让 旅游 行业饱受重创，在长途旅行变得困难之际，周末的短途出游成为了许多家庭的出行首选。在选择周边的 酒店 、景点门票时，消费者们也会更多地参考旅游博主或者一些素人所推荐的地方，这也让社交电商模式成功进驻旅游行业。在看到了这一商机之后，周末酒店就应运而生。 周末酒店抓住了大部分消费者习惯出行前，先做目的地游玩攻略的心理，在短视频平台抖音、快手以及内容平台小红书、微信号以及微博等进行大量软广营销，进而把相关的住宿推荐、餐饮内饰、特色活动、观光景区门票等等，全部打包成套票进行预约出售，该模式的诱人之处在于，可以让出游者能在享受最高的自由度之余，还没有后顾之忧。 据观察，周末酒店APP创立的出发点是：以最优惠的打包价让消费者获益，这自然能赢得市场的一致喜爱。但从近期周末酒店遭到的一连串负面反馈来看，这种发展模式能否为周末酒店开拓更大的市场，还需要时间来验证。 高度依赖社交平台，周末酒店推广模式引争议 周末平台能在传统旅游服务业萧条之时逆势崛起…