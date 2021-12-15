节省更多！airasia Super App推出airasia Rewards：12月16日起，预定机票、酒店、食物等，可获20X的积分奖励用以支付订单！

为了帮助用户节省更多以及带来极致的使用体验，airasia就宣布此前名为BIG Rewards的奖励计划已正式回归airasia Super App，并改名为airasia Rewards！ airasia Rewards将合并之前BIG Rewards应用的所有功能，用户同样能够透过airasia Super App内使用。这样一来，用户能够享受更无缝的应用体验，不需要下载两个独立应用以浪费手机存储空间。 为了欢庆这项消息，从2021年12月16日开始至20日，凡在airasia Super App消费的用户，就能获得20X的airasia Rewards！只要促销期间在App内预定或是购买机票、酒店、食物、免税商品等等，就能以50点的积分兑换RM1折扣，若不是在优惠期间，则需要125点的积分才能兑换RM1。 如果你正考虑想要旅行预定酒店或是平常都有叫外卖的习惯，也可以从明天起透过airasia Super App预定，让你轻松在每笔交易中赚取airasia积分，此外还能够使用积分来支付订单，以从中节省更多！ 有兴趣的朋友现在可以也可以透过 App Store