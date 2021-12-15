内容营销，携程重构旅游交易的人、货、场机票在线旅游商旅携程旅游_手机网易网

内容营销，携程重构旅游交易的人、货、场 2021-12-15 15:11:07 道总有理 本文系网易新闻网易号特色内容激励计划签约账号【道总有理】原创内容，未经账号授权，禁止随意转载。 淘宝、天猫、京东…交易平台的内容化似乎成了整个互联网行业的新趋势，而这种趋势也蔓延到 旅游 市场中，改变着后疫情时代下 在线旅游 平台的营销模式。 打开 携程 ，原先在首屏占据一半位置的酒店、 机票 、旅游等交易入口被压缩，随之取代的是直播、口碑榜、星球号旗舰店以及其他视频和图文内容。以旅游内容起家的马蜂窝，也推出了涵盖短视频发布的“嗡嗡”功能。 行业早期，为了争夺在线旅游的入口，各大平台纷纷通过烧钱营销抢占市场份额，价格战一度成为行业竞争的主流。随着格局渐趋稳定，平台迎合消费者需求变化，营销的模式也更加多元化。不过，无论是降价促销还是广告投放、特色路线推荐，其实还属于“让消费者来找你”的传统营销模式，如今在线旅游平台的内容化，实现了“让内容找消费者”。 本质上，旅游交易的人、货、场，在被内容营销重构。 旅行灵感，年轻人说走就走 在整个旅游行业，消费者群体原本多以职场白领和潜力中产为主，但近两年一个不容…