佳能香港举办“DX Journey: Achieving Digital Maturity”活动

以崭新数字化技术助企业在不断发展的数字化环境中持续地提升适应性和灵活性

香港2021年12月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 数字化转型不仅单凭科技的应用及创新，更需要在不同的业务范畴中妥善运用适合的数字化工具，以达到数字化的高级成熟阶段。佳能香港于尖沙咀凯悦酒店举办“DX Journey: Achieving Digital Maturity”活动，邀请了商业伙伴、行业代表和不同行业的客户亲临现场参观，佳能香港的专业团队围绕多维度数字化转型及数字化成熟度，为客户提供启发性的概念和实用建议，并展示佳能香港的最新产品和商业解决方案。

本次活动着重于展示8个关键业务方面：销售、市场推广、财务及会计、法律、资讯科技、行政、人力资源和接待处。每个部门都拥有符合各自业务属性的数字化过程，所以需要采用相应的数字化工具。透过数字化成熟度模型 (Digital Maturity Model，DMM)，企业可根据其发展策略，制订独特且基于行业导向的转型计划。

佳能香港商务影像方案及数码印刷部高级总监及总经理陈志刚先生表示：“单靠采用更多、更好的新兴技术并不足够，数字化转型必须伴随强大的数字文化 (Digital Culture)，并确保与持份者、组织架构、业务和企业文化保持一致。”DMM指出5个企业应关注的核心范畴，以达到数字化成熟度模型的标准。陈志刚先生补充：“企业可透过利用DMM来评估其本身的数字化能力 (Digital Capabilities) ，先决定优先转型的领域，再制订短期和长期的计划，令整体业务能力都可达到高级数字化成熟度模型的标准。”

数字化成熟度模型 (Digital Maturity Model, DMM) 的5大范畴

客戶 战略 技术 操作 组织架构及文化 通过客户常用渠道来提升客户体验 运用可有效增强竞争力的方式进行转型和运营 善用适当的工具有效地进行数据处理 优化及改进不同业务方面的运营 通过治理和人才管理鼓励数字文化

超越传统界限

科技与时并进，企业追求开放的智能且兼容性高的系统，以提升竞争优势。佳能IRISXtract数据撷取方案是由人工智能驱动，从文件扫描、分类、数据撷取、创建索引，到归档和分发，整个过程都不再需要依赖一套特定的模板或规则去进行指定区域OCR。IRISXtract的数据撷取技术无需参考模板、标准格式或手动配置，便能自主进行全文数据撷取。

此外，从多个渠道接收的不同文件类型，包括纸质文件、电子文件和电子邮件等，IRISXtract都可进行数据撷取，最快可于1秒内撷取多达8千万个地址数据。所撷取的数据可上传到企业现有的文件管理系统，继而进入审批流程并存档。该方案内置的人工智能和机器学习技术可不断提高数据处理的准确性，代替人手完成单调乏味且重复性高的工作，让员工体验更高效、更灵活的数据撷取流程，有效提高员工的满意度、士气和工作效率。因此，企业便能释放更多的人力去发展核心业务，从而大大提升竞争优势。

增加客户参与度

在竞争激烈的市场中，客户也变得更精明，数字化科技的广泛应用更令品牌与消费者之间的互动倍增。佳能客户体验管理方案 (Customer Communication Management, CCM) 可利用大数据进行数据挖掘，并通过强大、个性化和有效的沟通使企业与客户的互动进入新纪元。

CCM将来自不同企业系统的客户数据简化并集中储存到中央管理平台，协助拥有庞大客户数据库的企业，如银行、保险公司和超级市场等，在短短几小时内生成数百万个可以连接全渠道 (Omni-Channel) 的个性化信息。这些信息符合品牌形象，即时可用，并具备一致性，让客户沟通管理变得更加快捷和简易。

面对海量数据，依赖人手处理和分类不仅是相当耗时的工作，且数据准确性低，过程重复过于枯燥乏味。然而，若将数据处理外判出去，可能会导致成本高涨、周转时间长和敏感数据泄漏等问题的发生。 CCM实现数据处理自动化，使用低代码或无代码编程，简易操作流程，精准切合内部营销策略的需求。

满足多样化需求

全球云端服务的采用将继续快速增加，预计2022年将超过4,820亿美元，与去年同期相比增长 54%。可是，仍有些企业选用传统实体伺服器，原因是传统实体伺服器具备强大安全性、更大掌控权，以及切合业务需求。为达到两全其美，佳能uniFLOW输出管理方案运用了混合技术，结合实体伺服器与云端资源，将打印和扫描服务合并成高度灵活的混合系统，以发挥互补优势。用户可随时在uniFLOW Online上将打印作业下载到伺服器，再进行如预算控制等操作。用户也可享用更多由uniFLOW Online提供的打印作业提交方式进行打印。该混合系统同时具备可扩展性、即时运行及更长的正常运作时间，适用于不同规模和行业的公司。

共享打印和扫描服务越来越普及，为协助企业和机构更好地管理这些服务，佳能Paylink按需支付方案提供简单易用且高效的使用体验。 Paylink支持多种移动支付方式，包括支付宝香港 (AlipayHK) 和微信支付 (Wechat Pay)，让用户根据需求灵活选择方便的支付方式。只要扫描佳能多功能文件处理系统上的二维码，即可选择一次性支付来完成打印、扫描和复印的付款。该系统能自动生成分析图表和统计数据，令打印用量和成本一目了然，便于管理员有效地进行资源分配和管理，非常适用于共享空间、咖啡店、图书馆和大学等公共场所。

融入自动化机器人

使用自动物流机器人已成为市场的大势所趋，电子商务的兴起则是其驱动力之一。现在，酒店、机场、大型企业和大学等地方已逐步引入这类机器人，协助运送货物。佳能的智能服务机器人是为办公室环境而设的电动机器人，可将快递和邮件等物品运送给指定部门或员工，运送过程无需人为干预。收件者取件时需要输入相应密码，以防止未经授权的访问，从而保护机密文件不被泄漏和避免物品错误领取。将这种繁琐且不具创造性的工作自动化后，企业就可将人力资源分配到其他更有价值的工作中。

塑造优质接待体验

疫情带动虚拟接待技术的流行，为活动场地和办公室提供无接触接待体验。佳能虚拟接待方案，让访客可在抵达时自行用二维码进行访客登记，企业亦可选择在接待处放置显示屏，用于显示场地平面图，指引访客前往目的地，也可用来展示相关信息或广告。在访客进行登记的同时，该系统会自动通知被访者。系统还可连接第三方日历，作为会议室预约用途，确保系统中的会议和活动信息能实时更新。



是次「DX Journey – Achieving Digital Maturity 」活动展区中展示了佳能香港不同的崭新商业方案，让企业了解数字化转型的成熟阶段，助企业制定合适的发展策略。

关于佳能香港有限公司

佳能总公司（TSE:7751 / NYSE:CAJ）于1937年于日本创立，其前身东京精机光学研究所于1934年生产日本首部35mm焦平面快门相机Kwanon。佳能总公司成立后，将业务推广至打印机及复印机，并先后于1970年推出日本首台复印机NP-1100，及1985年推出全球第一部喷墨打印机BJ-80。佳能在生产和研发光学影像产品方面累积了数十年丰富经验，不断带领业界开发突破性产品，成为业内拥有最多光学影像专利的科技公司，同时持续推动摄影文化，并作出卓越的贡献。时至今日，佳能业务遍布全球，在影像产品、办公产品以及工业产品等领域均占有重要位置。截至2020年12月31日，佳能总公司的全球营业总额高达303.8亿美元

佳能香港有限公司（下称「佳能香港」）于1971年成立，是佳能总公司在亚洲最早成立的海外办事处。佳能香港为香港及澳门的客户提供多方面的影像方案，包括影像产品及方案的销售、市场推广及售后服务等，并于2018年成立全资子公司佳能商务科技（广东）有限公司，为粤港澳大湾区企业提供多方面智能化商业方案和专业服务。除销售业务外，佳能香港致力实践佳能的企业理念「共生」（Kyosei），积极推动及参与多项公益慈善及环保活动。此外，佳能香港实行国际公认的管理体系，获得ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001及ISO 27001（佳能数码制作中心）认证。

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