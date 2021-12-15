[带着吃的来“旅游” 云南野生亚洲象频闯边检站] 原标题：带着吃的来“旅游” 云南野生亚洲象频闯边检站 “北上南返”的明星象群回到家乡西双版纳普文附近后，这段时间正自在享受回家的惬意。而普洱境内的野象群最近却有点随性，频繁出入边检站逛吃。 14日凌晨2时30分，一头野象旁若无人、大摇大摆地闯入云南江城勐康边防检查站岩脚分站，嘴里还叼着食物。今年以来，这群野象已经十七次闯入这个站点。 江城县勐康边防检查站岩脚分站 李柯男：我最怕的就是夜里执勤的时候它来，白天路上有车，它那么大体型也容易发现。但在夜里，它走路也没多大的声音，所以说夜里安全隐患会更大些。 四个多月前，就曾有一头单独活动的野生亚洲象来到这里，并“顺”走一个锥桶。这次又发现野象独自在夜里进入站点。尽管夜间人员车辆相对较少，但由于大象靠近时无声无息，安全隐患更大。巡护监测人员只能通过加强沟通协作。不去惊扰大象，提醒来往行人主动规避。 云南江城县亚洲象监测员 董平：发现他的具体位置，然后把这些信息发给老百姓，让大家不要去靠近象活动区域。我们尽量把人员疏散，保证农民安全。 据了解，当地常年生活着40余头野生亚洲象。近来，这些野象频繁靠…