“消失”的艺龙同程同程艺龙艺龙_新浪科技_新浪网

原标题：“消失”的艺龙 2018年，同程网络与艺龙旅行网正式合并成立新公司，“同程艺龙”就此诞生。如今，“艺龙”的身影从这个公司名称中正式消失…… 12月15日晚间，同程艺龙（0780.HK）发布公告称，将更改公司名称、股份简称及公司LOGO。公司的中英文名称由“Tongcheng-Elong Holdings Limited同程艺龙控股有限公司”更改为“Tongcheng Travel Holdings Limited同程旅行控股有限公司”，公司中英文股份简称将分别更改为“TONGCHENGTRAVEL”和“同程旅行”，公司LOGO也进行相应更改。公司股票代码保持不变。 公告显示，同程旅行此次公司名称更改将不会影响股东任何权利、公司日常业务运营及财务情况。据悉，同程旅行APP及小程序、艺龙旅行APP等相关应用和服务仍将正常运行，不会受到更名影响。 资本推动下的合并 公开信息显示，1999年，艺龙旅行网成立，总部设于北京，其最初是定位为城市生活咨询网站，2000年通过并购百德勤进军旅游服务行业。同程旅游是同程网络科技股份有限公司的简称，成立于2004年，总部设在苏州。在同程旅游成立的这…