携程“下乡”，美团“进城”

今天，携程公布了今年三季度的财务数据。财报显示，三季度携程实现营收53亿元，同比下降2%，经调整利润为5.37亿元。 由于疫情给国内外旅游业带来巨大冲击，主营机票和酒旅的携 程成 为疫情中受影响最大的企业之一。国内外多家机构对携程集团业绩给出了保守预期，但仅从这次财报数据来看，携程的表现基本及格。 今年4月19日，携程正式在港交所挂牌，成为又一只二次上市的中概股。招股书中引用易观报告相关数据称，“以商品交易总额（或GMV）口径统计，我们在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台，且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。” 虽然够“大”，但是携程也面临着“诺威格定理”的约束，即“当公司的市场占有率>50% ，市场占有率无法再翻番了”，通俗一点讲，就是公司成长性已经到了尽头。 更残酷的是，携程还得面临国内其他平台的跨界蚕食——阿里、京东、美团、拼多多或多或少都在掺和机票和酒旅的生意。尤其是美团，凭借本地化“Food + Platform”的全服务模式，已经成为不少人出游的首选。根据艾媒、Trustdata等第三方机构数据，美团国内住宿市场在线占有率已经升至第一位。 或许投资者也…