携程季报图解：营收53亿元 国际市场复苏国内继续承压携程_新浪财经_新浪网

雷递网 雷建平 12月16日报道 携程集团（纳斯达克：TCOM及香港联交所：9961）今日发布财报。 财报显示，携程集团2021年第三季度营收为53亿元，较上一季度的58.92亿元下降9%，较上年同期的54.64亿元下降2%。 携程Q3住宿预订收入22亿 同比下降11% 其中，携程2021年第三季度住宿预订收入22亿元，较上一季度的24.55亿元及上年同期的24.79亿元分别下降11%。 携程Q3通票务收入18亿 同比下降5% 携程2021年第三季度交通票务收入18亿元，较上一季度的20.66亿元下降12%，较上年同期的19.04亿元下降5%。 携程2021年第三季度旅游度假收入3.92亿元，商旅管理收入3.38亿元。 国际市场复苏 国内继续承压 在出境游业务尚未恢复的情况下，2021年前三季度，携程总营收是2019年同期的56%，可见，疫情对携程的伤害很大。 国际市场因为多国放开旅行限制而复苏明显；国内则因为疫情反复，全行业在冲击中继续承压。 第三季度，携程旗下Trip.com、Skyscanner等品牌已经在国际市场重新进入开疆拓土阶段；而在国内市场，携程机票和酒店业务恢复程度仍有…