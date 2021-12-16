携程高管解读Q3财报：投资对象得是行业龙头 公司内部投资优先级更高携程财报_新浪科技_新浪网

查看最新行情 新浪科技讯 北京时间12月16日午间消息，携程网（Nasdaq：TCOM）今日发布了截至2021年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。财报显示，携程网第三季度净营收为人民币53亿元（约合8.31亿美元），同比下降2%，环比下降9%；归属于公司股东的净亏损为人民币8.49亿元（约合1.31亿美元），相比之下去年同期归属于公司股东的净利润为人民币16亿元，而上一季度归属于公司股东的净亏损为人民币6.47亿元。 财报发布后， 携程董事长梁建章、CEO孙洁和CFO王肖璠等公司高管 出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。 以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容： 杰弗瑞分析师Thomas Chong：可否请管理层分享一些关于国际业务方面的情况，随着边境管制的解除，出境游业务的恢复情况如何？ 梁建章：过去的几个月里，很多国家都放松了边境管制和旅行限制，越来越多的人重新开始旅行，也有一些国家最近因为奥密克戎变异株而收紧了相关政策，但是这不会影响旅游业恢复的大趋势。如果不出意外，我们预测中国也会在明年下半年逐步放松出境游和入境游限制，最开始的放松会从内地与…