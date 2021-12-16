原标题：理县“旅游+”模式大力发展县域旅游 近年来，理县充分利用境内丰富的旅游资源、奇异的自然风光以及深厚的文化底蕴，积极推行“旅游+”模式，着力做精做细产业要素，提升文化旅游产业发展水平。 毕棚沟景区 “旅游+生态观光”。以米亚罗红叶、毕棚沟生态观光为重点，全方位提升龙头景区品质，全面巩固毕棚沟国家级生态旅游示范区创建成果。 “旅游+农耕体验”。注重乡村旅游与农业融合，建成2个3万亩特色水果基地、高原蔬菜种植基地，年产值达26110万元。理县甜樱桃、冰糖心苹果获“绿色农产品”称号，大白菜、卡子核桃获国家地理标志认证，理县“吉祥四宝”特色农产品深受消费者喜爱。 博巴森根 “旅游+藏羌文化”。探索藏羌文化特色的沉浸式剧目演艺，打造古尔沟藏羌神话灯光秀项目和景区沉浸式文艺节目《羌·红》《博巴森根》，荣获第二届四川艺术节“群星奖”。成立花儿纳吉羌绣、藏羌印象民族织纺、锦绣藏羌服饰等合作社6个，深度开发藏织羌绣、藏羌娃娃等特色文创产品，年销售额达400余万元。 温泉 “旅游+康养度假”。建成一批华美达温泉度假酒店、花田木屋、温泉山庄等康养度假项目。对古尔沟国际温泉旅游度假小镇进行全面规划，启动…