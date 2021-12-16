深圳2021年12月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月15日，由中国电信主办，华润数科承办的“首届中央企业数字化转型峰会 — 5G+工业互联网融合创新应用分论坛”在深圳市中国华润大厦圆满落幕。论坛以“鼎力新基建 数智谋未来”为主题，汇集政、企、学、研等众多行业大咖及头部企业代表，共商5G+工业互联网发展新趋势、新机遇，深入探讨未来数字化转型新风向。

期间，华润数科宣布其旗下工业互联网业务全新升级，推出润联Resolink工业互联网品牌，聚焦产业数字化和数字产业化打磨能力，持续深耕工业互联网。“润联Resolink品牌于1996年在香港正式成立，从最初成立时以ISP为主营业务，到逐步发展为承接华润集团的信息化建设，成为华润集团的智慧内核和数字产业化与产业数字化的重要支撑，经历25年品牌沉淀，如今聚焦工业互联网再出发，是华润集团产业数字化和数字产业化发展的需要，更是数字化时代的大势所趋”，润联智能总经理唐小林表示。

作为华润数科旗下重要业务板块，润联Resolink工业互联网业务自2019年起，历经三年探索发展，将数字技术与华润产业深度融合，现已在华润化学材料、华润雪花、华润微电子、华润水泥、华润三九、华润双鹤、华润江中等多家单位落地应用。结合华润各产业板块的经验智慧、匠心打磨，润联Resolink工业互联网平台聚焦核心技术自主创新，已沉淀了四大特色能力，即：

（1） 行业领先的边缘计算能力：完全自主可控的RunDB时序数据库、开箱即用的全栈边缘智能一体机、与清华联合研发的5G-MEC智能边缘计算平台。

（2） 强大的数据安全保障能力：独创租户物理隔离和隐私计算双保险，具备央企特色的数据安全保障。

（3） 强大的工业数据处理能力：提供从数据采集、数据计算、数据治理、数据存储、数据分析全套工业大数据处理能力，可高效处理现场90%以上的异常数据，为数据挖掘提供高质量数据。

（4） 海量设备连接与柔性开发能力：自主研发的AIoT物联网平台、先进开放的技术架构。

润联Resolink品牌以工业互联网为主营业务全新出发，意味着润联Resolink工业互联网平台不仅将继续深耕华润集团生态体系内愈加多元化的需求场景，同时还将持续提炼出最佳实践方案，加速实现面向全行业的全产业链价值赋能，推动新场景、新模式、新应用落地实施，促进产业数字化和数字产业化共同发展，助力行业数字化转型升级。

国家“十四五”规划明确提出，要打造自主可控的标识解析体系、标准体系、安全管理体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进“工业互联网+智能制造”产业生态。作为推动我国工业互联网融合创新发展的先锋力量，润联Resolink工业互联网平台将致力成为各个领域数字化转型升级的重要抓手，不断提升产业数字化服务能力，以数字科技赋能商业进步。

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华润数科旗下润联Resolink工业互联网平台焕新起航 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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