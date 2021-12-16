上海2021年12月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年12月9日至11日，百威亚太携美国波本威士忌野牛仙踪亮相2021 Whisky L。与此同时，出产野牛仙踪威士忌的野牛仙踪蒸馏酒厂的高端线Bond and Royal也空降现场，参与此番共饮盛况。

百威亚太将高端化作为市场发展的三大商业策略之首。在丰富产品组合的同时，选择有竞争力的品类和品牌。旨在为消费者带来更多更优质的产品选择，让消费者拥有更多元化的饮用体验。

自4月19日百威亚太正式与火龙肉桂威士忌达成战略合作后，百威亚太再次签入众多美国波本威士忌的经典之作，并借Whisky L的契机，和众多威士忌爱好者一同品鉴交流。

美国持续运营时间最长的威士忌蒸馏厂

野牛仙踪蒸馏酒厂始于19世纪的肯塔基州，历经风雨，克服重重困难。两百五十年间，坚持“尊重过往、无谓开创”的理念，直面各种挑战。如今，已经被列入美国国家历史地标，成为全球获奖最多的蒸馏酒厂。

而它致力打造的野牛仙踪，也凭借旗舰款波本威士忌的地位，屡获殊荣。2019年先后拿下美国威士忌大师金奖、洛杉矶国际烈酒大赛金奖及北美波本威士忌大赛双金奖等荣誉。



屡获殊荣的野牛仙踪肯塔基纯波本威士忌

听Master Class，鉴赏高端化产品

受疫情影响，本次Whisky L的波本Master Class大师课转为线上直播。美国烈酒协会驻中国区美国威士忌大使Lawrence Xie先生深入浅出对美国威士忌进行了生动的介绍，并带领大家品鉴了野牛仙踪威士忌。



美国烈酒协会驻中国区美国威士忌大使Lawrence Xie先生

Lawrence Xie先生对野牛仙踪威士忌给予了很高的评价。其绝佳的口感，得益于肯塔基州当地的天然石灰岩含水层、纯净的水源，以及野牛仙踪蒸馏厂精湛的酿造工序和工艺。

不仅如此，野牛仙踪蒸馏酒厂同样屡获殊荣，作为美国历史最悠久的酒厂之一，同样拥有相当传奇的履历。从曾经的第一家顺着密西西比河运输威士忌的酒厂，第一家采用反渗透技术进一步净化用水的酒厂，第一家采用蒸汽动力的酒厂，到现如今建造X酒窖，开始更加科学的探究威士忌的窖藏、控温、控湿的步伐，也是世界上第一座致力于威士忌实验的酒窖。



拥有四个分类间和外加一个控制室的野牛仙踪X酒窖

一起出现在此次大师课的波本威士忌还有，被2021最新版威士忌圣经评为最佳美国威士忌的Stagg Jr 小斯塔格波本威士忌、为致敬波本威士忌之父命名的EH Taylor泰勒上校波本威士忌、巴顿1792酿酒厂旗舰款巴顿1792波本威士忌以及打开新世界的著名黑麦威士忌Sazerac Rye萨泽拉黑麦威士忌等均纷纷亮相。



野牛仙踪蒸馏酒厂全线产品

威士忌热爱，永不停止

百威亚太正全力以赴对高端烈酒产品阵容的打造，展示了对烈酒消费者的高度重视。正如百威中国超高端新创事业部总裁徐嘉宏所说，“我们将为消费者提供更多元的体验，并为百威未来的高端化进程夯实基础。”

百威亚太携高端波本威士忌品牌助阵2021 Whisky L – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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