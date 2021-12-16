上海2021年12月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 富士胶片控股株式会社近日宣布，公司在具有国际影响力的水资源管理调查中获得最高水平认证，从约12,000家评选公司中脱颖而出，连续两年入选“CDP*[1]水资源A级榜单”。

CDP的年度环境披露和评分流程被广泛认可，并被视为评估企业环境透明度的黄金标准。2021年，资产超过110兆美元的投资者们要求企业通过CDP平台披露他们对环境影响、风险和机遇的相关数据。数据也被用于世界上最具代表性的社会责任投资指数（SRI）的环境评估，该指数是ESG（环境，社会和治理）投资的指标。

摄影胶片是富士胶片集团业务的起点，在制造胶片的过程中需要大量纯净的水和空气。自成立以来，富士胶片就一直致力于通过有效利用水资源、净化企业工厂排放的废水等措施，以环保的方式节约水资源。在富士胶片制定的CSR计划“可持续价值计划2030（SVP2030）”中明确了面向2030财年的目标，其中与水资源管理相关的内容包括“使整个集团的用水量比2013财年降低30%”、“通过提供用于水处理的产品和服务，助力社会每年处理3500万吨水”等的量化目标。

水资源相关主要措施

建立独特的评估矩阵“水资源对公司业务影响评估图”，加强水资源风险管理，该评估基于水资源紧张* [2] 区域的位置评估和用水量对业务影响程度评估。

区域的位置评估和用水量对业务影响程度评估。 提供有助于解决社会用水风险的产品和服务，包括可帮助印刷公司减少用水的报纸印刷专用完全免处理热敏CTP版材以及水处理用过滤材料等。

与当地社区开展合作，推进水资源保护活动，例如在中国内蒙古和越南芹耶开展植树活动、在日本九州开发水源涵养林等。

与邻近公司共享富士胶片位于荷兰生产基地内的大型废水处理设施，减少当地废水处理对环境的影响。

富士胶片集团将继续致力于解决未来的水风险，并通过CDP等机构积极推进信息披露，为建立可持续发展社会做出贡献。

* [1] CDP是一个全球非营利组织，致力于推动企业和政府减少温室气体排放，保护水资源和森林。它被投资者评为第一大气候研究机构，与超过590多家资产总额达110兆美元的机构投资者合作，通过利用投资者和买方的力量帮助推动企业和政府披露和管理其对气候变化、水和森林等领域的环境影响。 * [2] 一种衡量水供需平衡中压力程度的指标。

富士胶片连续2年入选国际非盈利性环保组织CDP水资源A级榜单 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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