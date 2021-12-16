[云南即日起恢复跨省旅游及“机票+酒店”业务_凤凰网] （凤凰网旅游讯）12月15日，云南省文化和旅游厅发布即日起正式恢复跨省旅游的通知。 通知明确，鉴于目前云南省已无疫情防控中高风险地区，按照文化和旅游部办公厅《关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》精神，自2021年12月15日起，恢复云南省旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 同时，严格落实以下疫情防控要求： 一、我省旅行社及在线旅游企业恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务后，继续暂停组织旅游团队前往出现中高风险的省（区、市），暂停接待出现中高风险的省（区、市）的旅游团队。 二、我省旅行社及在线旅游企业要严格按照《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南》要求，强化关键环节管理，做好游客招徕、组织、接待等环节的疫情防控工作。 三、全省旅游景区和演出场所、公共图书馆、文化馆（站）、互联网上网服务营业场所、娱乐场所等公共场馆要按照疫情防控工作指南，严格落实“限量、预约、错峰”要求，控制人员接待上限，落实门票预约制度，及时疏导客流，做好从业人员健康监测和管理。