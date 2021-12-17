有钱人出国被禁止，普通人放行？网友分享出境技巧：千万别填“旅游”（图） 今日卧龙岗

有钱人出国，被禁止；普通人出国，提交各种证件可放行！一直有华人网友反映国内的亲友赴美受阻：申请护照，不批准；出境时被阻挡，没能上飞机…… 不过也有网友反映，近期国内出境似乎有放松的迹象，还有文章总结了国内出境的一些技巧，今天就分享给大家。 美国子女写邀请信附证件 今年以来，我们陆续报道了一些国内网友赴美需要申请护照被拒的经历。近日，有消息称，目前国内似乎有放松申请护照的迹象，尤其是探亲需求，但是要求填写证明自愿去美国，或证明在美国有直系亲属。 两周前，有一名华人女子的父母在北京申请护照时，说要到美国帮忙看外孙，然后拿了外孙的照片给工作人员看。对方还挺热心的，告诉这对父母，让在美国的子女写个邀请信，就说是工作忙，需要帮忙看孩子，再附上出生证和身份证明之类的文件翻译件就可以给护照了。 写声明“疫情风险自担” 还有一名华人网友的父母，在今年春天申请护照的时候，根本不给办，前几天到出入境管理局，却意外顺利地拿到了护照，给的理由是，独生子女在美国因为疫情回不来，他们年纪大了需要照顾。 出入境管理局的工作人员要了这位华人网友的美国护照和驾照复印件，让其父母写了一份声明，说是自愿去美国，工作人员多次…