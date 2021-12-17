多地考研房价格暴涨学生遭强制退订，“从59元涨到759元”酒店考点山东省

原标题：多地考研房价格暴涨学生遭强制退订，“从59元涨到759元” 12月15日，辽宁沈阳、四川成都、山东烟台等地均有学生反映，考研考点周边很多酒店价格暴涨，提前预订遭商家强制退款。 新京报记者 吴梦真 实习生 申瑜杰 近日，山东济南考研房价格暴涨引发关注。15日，山东省发改委回应称，涉事酒店已被查处。山东省发改委要求当地对价格上浮超过正常平均价格100%的，按哄抬价格行为予以查处。 新京报记者采访发现，出现上述情况的不止山东济南一地。 12月15日，辽宁沈阳、四川成都、山东烟台等地均有学生反映，考研考点周边很多酒店价格暴涨，提前预订遭商家强制退款。“随便定位一个考研考点，去平台上都可以查到考研这两天价格的不同，有的涨了近10倍。”成都考生张先生说。 记者根据张先生提供的酒店信息，搜索发现，一家名为“夜话主题酒店”的商家涨价约12倍。酒店工作人员称，24日、25日属于节假日会进行正常的涨价，另外加上考试房源紧缺。“附近酒店都涨价了，但房源都已经不够了。” 16日，成都市金堂县市场监管局办公室一工作人员称，考研考点出来后，已经陆续接到附近酒店涨价的投诉，目前消费者权益保障室已介入处理。 …