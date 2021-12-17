陕西：即日起暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_凤凰网

（凤凰网旅游讯）12月16日，据“文化陕西”微信公号，为贯彻落实陕西全省常态化疫情防控视频会议精神，陕西省文化和旅游厅下发紧急通知 就全面加强文化和旅游行业疫情防控工作进行部署安排。 一是提高站位夯实责任。陕西省当前疫情防控正处在关键时期，全省各级文化和旅游行政部门要站在“两个维护”的高度，深刻认识抓好疫情防控工作是“国之大者”，保持高度警醒，加紧行动，压实“四方责任”。主要负责同志要亲自上手、靠前指挥，分管负责同志要具体抓、抓具体，对疫情防控工作进行再安排、再部署、再落实，把责任落实到每个环节、每个岗位、每个人员，切实形成压力层层传导、责任层层担当的工作格局，扎实有效防范化解重大风险。 二是暂停跨省旅游经营活动。启动跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，自即日起全省旅行社及在线旅游企业暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。待省内无中高风险地区后，再按照有关规定恢复跨省旅游经营活动。旅行社和在线旅游企业组织接待省内团组要按照全国旅游监管平台“一团一报”要求，及时上传旅游合同，填报出团行程、游客等信息。各地要指导旅行社及在线旅游企业服从服务大局，依法妥善处理游客行程调整和退团退费等事宜，…