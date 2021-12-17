“思源-空中课堂”项目正式启动 天丝集团爱心捐赠助力教育均衡

海口2021年12月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月16日，由教育部、国家广播电视总局指导，中华思源工程扶贫基金会（以下简称“思源工程”）、民建海南省委会、中国教育电视台、国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心主办，海南省教育厅、海南省旅游与文化广电体育厅承办，泰国天丝集团爱心支持的“思源·空中课堂”启动暨捐赠仪式在海口市举办，共同向海南省符合条件的570个小学教学点和学校教室捐赠了1505套直播卫星接收装置，并一同前往部分受助学校现场调研。“思源·空中课堂”公益项目，是天丝集团和思源工程战略合作的进一步落地，也是天丝集团积极响应党和国家号召，推进教育助学、乡村振兴的又一重要举措。

“思源·空中课堂”公益项目，在贯彻落实今年五部委联合印发的《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》的指导精神，以中国教育电视台空中课堂电视教育节目《同上一堂课》为基础，以捐赠安装具备直播卫星接受及录制功能的电视教学设备为依托，为我国经济欠发达地区等地学校师生提供帮扶，以保障其开足开齐开好国家规定课程，提高教学质量、促进教育公平。

全国人大代表、民建中央对外联络委员会主任、“思源工程”副理事长兼秘书长、中国电商乡村振兴联盟主席、中国慈善联合会副会长、中国慈善家李晓林宣读受助学校和教学点名单；中国教育电视台台长袁小平，海南省旅游和文化广电体育厅党组成员、总工程师汤德辉，天丝集团海南红牛饮料有限公司总经理林明建等领导出席活动。

李晓林秘书长表示，“思源·空中课堂”借助卫星通信技术的优势，建立基于卫星通信的在线教育系统，构建丰富的教育资源平台、在线直播教学、互动教学，实现优质教育资源共享，从而有益于国家教育普及和教学质量的提升。未来，“思源工程”将积极发挥“思源·空中课堂”项目的价值，共享教育资源、均衡教育发展、提升教学水平，为教育事业、乡村振兴和共同富裕不断做出新贡献。李晓林秘书长说：“2022年，‘思源工程’联合中国教育电视台等单位走进新疆，通过‘思源·空中课堂’公益项目，助力新疆自治区教育事业高质量发展。”

袁小平台长表示，我国经济欠发达地区还有众多小学教学点，师资力量还很薄弱，《同上一堂课》节目组织北京史家小学、景山学校等最优质学校的优秀老师，通过卫星直播、视频连线的方式，让城市孩子和乡村孩子一起上课，均衡享受优质的教育资源，持续提升农村地区的教育教学水平，不断为乡村振兴和共同富裕培养更多的优秀学生。

林明建总经理表示，海南是天丝集团创始人许书标先生父亲的出生地，作为全球红牛品牌及“红牛”商标的创始者和所有者，天丝集团在中国的发展正是从海南扬帆起航，希望通过“思源·空中课堂”公益项目，为推动海南省教育均衡、高质量发展贡献一份力量，让海南莘莘学子享受到更好的教育资源。

“思源·空中课堂”公益项目，深受受助学校师生们的欢迎和喜爱，为海南省1505个小学教学点和学校教室增加了联通世界、共享优质教育资源的新渠道。海口市灵山镇仲恺小学校长张贤代表受助学校发言时介绍，乡村教育振兴是乡村振兴的基础性工程，是乡村教学点复兴的机遇。仲恺小学是一所农村教学点，始建于1950年，冯白驹将军亲笔提名“仲恺小学校”，是一所具有“红色”基因的老苏区学校。但是，像仲恺小学等教学点，可用资源捉襟见肘，专任教师极度匮乏，无法开齐开足国家课程。随着“思源·空中课堂”公益项目的实施，一方面，通过电视教育专用机顶盒，共享全国最优质的教育资源；另一方面，在思品、科学、图音体专业教师的缺失的情况下，为孩子们打开了一扇窗，全新的教学方式、教学场景，激起学生喜欢、接纳、参与、探究的学习心态，让农村教学点的孩子们也能享受到良好的教育，让孩子们真正意义上在德、智、体、美、劳得到全面发展。

“思源·空中课堂”公益项目启动暨捐赠仪式结束后，陈昌智副委员长一行前往秀英区石山中心小学现场调研，与学生们“同上一堂课”，观摩课堂教学，了解学校武术社团、足球社团、石雕社团等情况，并与学生们互动交流。民建海南省委会专职副主委邓爱军；教育部发展规划司副司长晁桂明、校外教育培训监管司副司长杨剑波、教师工作司副司长宋磊、科学技术与信息化司副司长舒华；国家广播电视总局公共服务司副司长王学民，国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心党委书记、主任杨一曼；民建海南省委会秘书长符永泉；“思源工程”副秘书长、中国电商乡村振兴联盟副主席兼秘书长陶鸣，“思源工程”副秘书长兼办公室主任陈颖；海南红牛饮料有限公司副总经理韩德衡，天丝集团中国区公共事务负责人刘佳；以及相关单位、受助学校代表等参加本次活动。

海南，是“思源·空中课堂”项目的全国首个全覆盖省份，同时也与天丝集团有着深厚的渊源。海南是天丝集团创始人许书标先生父亲的出生地，许氏家族的故乡。作为全球红牛品牌及“红牛”商标的创始者和所有者，天丝集团如今在中国的发展正是从海南扬帆起航。1993年，随着红牛在国际上取得成功，天丝集团创始人怀揣着回馈祖国的赤子之心，响应中国改革开放号召，在海南省成立了中国第一家红牛工厂 — 海南红牛饮料有限公司，并首次将简体中文 “红牛” 作为企业名称，红牛由此进入中国。

天丝集团首席执行官许馨雄先生表示, “非常荣幸能为推动教育均衡贡献一份力量，让海南当地的莘莘学子享受到更好的教育资源。天丝集团一直致力于不断回馈业务运营的所有地区。以教育助学促进社区可持续发展，是天丝集团可持续发展战略框架的一部分。从1993年建设第一家红牛工厂，到参与首届中国国际消费品博览会促进消费升级，再到投身公益回馈家乡，我们见证了海南的过去、现在，更对海南的发展充满信心，对海南自贸港下的企业发展机会充满期待。作为一家进入中国已近30载的华人企业， 天丝集团始终坚持“立足中国，回馈中国”的宗旨，以实际行动积极践行企业社会责任。未来将携手合作伙伴，在全国范围内开展教育助学、乡村发展、救灾赈灾、生态环保等公益项目。”

“思源-空中课堂”项目正式启动 天丝集团爱心捐赠助力教育均衡 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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