原标题：文旅部：暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 文化和旅游部办公厅 关于加强2022年元旦春节期间 旅游团队疫情防控工作的通知 各省、自治区、直辖市文化和旅游厅（局），新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局： 为做好2022年元旦春节期间新冠肺炎疫情防控工作，按照国务院联防联控机制要求，毫不放松、科学精准做好旅游团队疫情防控工作，现将有关事项通知如下： 一、严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制。对出现中高风险地区的省（区、市），立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游及“机票+酒店”业务并及时公布。 二、从即日起至2022年3月15日，暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市（与香港、澳门有口岸相连的除外）的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 三、旅行社及在线旅游企业要全面加强员工健康监测，定期组织导游等一线工作人员进行核酸检测。落实各地在交通、住宿、餐饮、游览、购物等方面的疫情防控要求，密切关注旅游限流、风险提示等信息，合理规划旅游线路，控制旅游团队规模，及时准确在全国旅游监管服务平台填报旅游团队信息。 四、各地要深刻认识做好2022年元旦春节期间旅…