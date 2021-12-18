体育运动唤醒文化记忆白马关体育旅游邓凯体育运动旅游_手机网易网

体育运动唤醒文化记忆 2021-12-18 07:08:01 经济日报 点将台、换马沟、八卦古战场残存于此，三国时代刘备的军师庞统的祠墓矗立在森森翠柏间，这是四川最早、保存最为完整的一处三国蜀汉遗迹。因聚集大量三国元素，四川省德阳市罗江区 白马关 景区成为了三国蜀汉文化 旅游 线上的重要节点。 通过打造“体育+三国”的全新理念，白马关景区“以三国文化为静态支撑，以户外运动为动态支撑”，是远近有名的 体育旅游 精品景区。近年来，这里先后承办了全国全地形车锦标赛、中国山地自行车精英挑战赛等国、省、市级大型赛事30余场，吸引体育爱好者80余万人次，创造体育旅游综合收入超2亿元。 “白马关景区很早就获评国家AAAA级景区，宝贵的历史遗产是吸引游客的亮点之一，充分利用景区的地理优势，走差异化的旅游路线才能把景区的名气打响，让游客‘游’出新名堂，来一次不过瘾，经常都想来。”白马关景区管委会副主任 邓凯 介绍，景区发展体育旅游优势明显。第一，白马关景区位于成渝经济圈和成德绵经济带核心地段，属成都一小时经济圈，区位优势明显。第二，白马关景区处于龙泉山脉延伸带，这里的浅丘地形非常适合开发运动项目。第三，…