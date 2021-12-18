[文旅部：即日起暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务] [文旅部：即日起暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务] 文化和旅游部办公厅关于加强2022年元旦春节期间旅游团队疫情防控工作的通知 文旅发电〔2021〕 334号 各省、自治区、直辖市文化和旅游厅（局），新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局： 为做好2022年元旦春节期间新冠肺炎疫情防控工作，按照国务院联防联控机制要求，毫不放松、科学精准做好旅游团队疫情防控工作，现将有关事项通知如下： 一、严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制。对出现中高风险地区的省（区、市），立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游及“机票+酒店”业务并及时公布。 二、从即日起至2022年3月15日，暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市（与香港、澳门有口岸相连的除外）的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 三、旅行社及在线旅游企业要全面加强员工健康监测，定期组织导游等一线工作人员进行核酸检测。落实各地在交通、住宿、餐饮、游览、购物等方面的疫…