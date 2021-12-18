海口2021年12月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 参天古树环抱农庄，栈桥水车相望，田间阡陌间聆听虫鸣鸟叫……中国人自古憧憬的田园生活，在现代正在以一种新的方式得以重焕生机、发展延续。

“绿水青山就是金山银山”。为了促进农村、农民的共同富裕，海南省基于自身的热带农业资源和农村生态环境优势，于2017年在中国率先提出发展“共享农庄”。

中国式的共享农庄是“共享经济”的一种新形态。在不改变产权归属前提下，通过链接带动多种市场主体，推动农村生态资源、闲置资源的利用，促进农业与旅游、教育、文化、康养、科研等产业深度融合。

从农民角度，共享农庄增加了农民收入。农民在共享农庄务工就业，增加工资性收入；将闲置土地、房屋以租住或入股的方式交由共享农庄统一经营，获得租金、分红等财产性收入。自家生产的农产品，还可以直接供给共享农庄。对于村集体而言，村集体经济组织作为合作方，以村集体资产入股或出租给共享农庄，又可以增加村集体经济的收入。

三亚大茅共享农庄所在的大茅村农民人均年收入从2017年的8620元增加到2020年的21500元；儋州嘉禾共享农庄所在地油文村，农民人均年收入从2019年的13000元增加到2020年的21000元。

共享农庄给企业创造了更高的产品附加值和更多的赢利点。共享农庄不是单一的发展农产品加工业，而是把农、文、旅相结合，开发出小众化、特色化的农产品；通过“旅游+”“生态+”等方式，链接多种行业，实现多样的经营业态。

从政府的角度看，共享农庄有多方面的带动作用。除了可以直接改善中国农村人居环境，提升村容村貌，还可以保护挖掘当地的特色文化。

中国“造血式”的乡村振兴新道路，面貌逐渐清晰。

截止2021年11月，海南创建共享农庄200家，2020年接待游客221.3万人次，营业总收入8.5亿元，利润合计1.6亿元。

2021年12月14日、15日，以“共建·共享·共富”为主题的2021年共享农庄大会在三亚大茅共享农庄举行。来自中国的“三农”领域专家学者、企业家代表相约海南，共同探讨如何以共享农庄的高质量发展促进中国农民、农村共同富裕。

海南省近5年的探索实践显示出，“让田园梦想照进现实”的共享农庄模式已经成为中国特色社会主义乡村振兴道路的重要基石。未来，可期。

共享农庄成为海南自贸港乡村振兴重要基石 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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