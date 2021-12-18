12306再回应加速包没有优先购票权，第三方抢票软件客服仍坚称加速包有用：看你个人选择，没用我们就不会存在客服抢票月卡携程_手机网易网

12306再回应加速包没有优先购票权，第三方抢票软件客服仍坚称加速包有用：看你个人选择，没用我们就不会存在 2021-12-18 21:20:24 九派新闻 临近元旦假期，在各种旅行App上购买火车高铁票时，没票会被推荐购买“ 抢票 加速包”，不乏消费者花十元到几十元不等的价格买加速包抢票。但，使用加速包真的有用吗？ 对此，铁路12306于12月18日再辟谣，称消费者使用的加速包并不能拥有优先购票权，无论是哪款购票软件都要在铁路12306购票系统排队。如遇所需车次、席别无票，可在线排队候补。 【高亮提醒选择“加速包”】 九派新闻记者在铁路12306辟谣加速包后，体验了去哪儿旅行、同程旅行、飞猪、美团和 携程 等第三方抢票APP，发现这几款软件皆在抢票时推荐购买加速包、加速包卡、加速套餐。 图/同程旅行抢票页面截图 去哪儿网抢票页面显示，加30元可极速抢票，且另有两款抢票套餐可供选择。价值19元一次的全能抢票套餐含八项权益，其中包括加速包30个，视频APP的会员、接送站打车优惠券、复兴号火车模型等。价值88元一年的会员尊享抢票套餐则含有16项权益，包括贵宾厅与快速安检等。勾选88元套餐后…