醉美雪乡迎客来_凤凰网

雪乡，我国冬季旅游市场的“超级网红”。11月26日，雪乡正式开园迎客。 “雪乡简直太美啦！”来自广西柳州的梁梦娇由衷赞叹道。她边走边拍，脸上洋溢着喜悦。 雪乡位于黑龙江省牡丹江市大海林林业局有限公司双峰林场，最初只是职工居住的小山村。由于地处长白山脉张广才岭与老爷岭的交会处，受3座海拔1600米以上高山阻隔，北上的日本海暖湿气流与南下的贝加尔湖冷空气在此频繁交汇，造就了当地“夏无三日晴，冬雪漫林间”的奇特气候。 来到雪乡，令人津津乐道的还是雪。每年从10月份就开始下雪，到次年4月份冰雪才慢慢消融，积雪期达7个多月，最深处可达2米。 雪乡的雪，如同厚厚棉被，铺在房顶上；雪乡的雪，可以化身雪蘑菇，长在院子里；雪乡的雪，可以变成雪馒头，冻在栅栏上；雪乡的雪，可以卷成雪舌，挂在屋檐边；雪乡的雪，可以从屋檐垂到地下，状如瀑布……雪乡的雪，千姿百态，塑造出如梦如幻的童话世界。当地人笑称：东北负责冷，雪乡负责美。 几年前，《地理中国》摄制组曾专门解密雪乡的雪内部结构：普通雪花是六边形，但雪乡的雪花在六边形的每一个棱角上都有长长的树枝状分叉，众多的雪花在下降的过程中聚合成团，落到屋顶上垂而不坠、悬而不…