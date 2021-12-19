男子偷显卡被网吧老板关酒店殴打 从23楼一跃而下酒店

原标题：男子偷显卡被网吧老板关在酒店殴打！后从23楼一跃而下！法院这样判 抓到偷窃网吧显卡的男子后， 网吧老板不但没有报警， 反而将小偷控制在电竞酒店里殴打， 并隐瞒事实通知其父亲。 当父亲赶到楼下“赎人”时， 男子从23楼一跃而下 酿成悲剧。 最近， 中国裁判文书网上公布了这样一起案例。 网吧显卡被偷窃老板将人控制在酒店陈某、郑某、李某合伙经营江西一家电竞酒店。2019年9月28日，李某例行查房时发现，一台电脑运转不正常，仔细查看才发现，电脑机箱里的显卡竟被调换成了同款低端品牌。李某遂给登记该房的顾客小余打电话，直言如果把东西换过来，就当什么事情没发生。小余却表示自己并未偷窃。 李某便与郑某商量，在经营电竞酒店微信交流群里找其他公司老板帮忙留意，李某还把小余的身份证照片拍到了群里。过了一天，另一网吧老板反馈，小余也在其那里偷窃过。10月6日下午，又一家网吧老板反馈说小余到其电竞酒店了，并在微信群里公布了酒店地址。陈某、郑某、李某等人遂赶至酒店，将正在上网的小余逮个正着。 再次质问小余是否偷窃时，小余仍是否认。见其如此嘴硬，陈某等人便开始殴打小余，还用酒店里的塑料拖鞋抽打了小余的面部。…