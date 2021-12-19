亚盛医药全球总部、研发中心正式启用，开启创新与国际化新征程

中国苏州和美国马里兰州罗克维尔市2021年12月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 昨日，致力于在肿瘤、乙肝及与衰老相关疾病等治疗领域开发创新药物的领先的生物医药企业——亚盛医药（6855.HK）全球总部、研发中心开业庆典在苏州圆满举办。在本次开业庆典上，“国家血液系统疾病临床医学研究中心亚盛研究院”被正式揭牌启用；亚盛医药与中国药科大学签署了“亚盛医药-中国药科大学创新与产业化联合研究院”的共建协议，与苏州元禾控股股份有限公司（以下简称元禾控股）签署了共同创建“禾盛创新工场”的战略合作框架协议。

苏州市委工业园区党工委书记沈觅，中国科学院院士陈凯先，苏州工业园区党工委委员/管委会副主任倪乾，中国药科大学副校长孔令义，苏州大学附属第一医院党委副书记、院长刘济生，中国医药创新促进会秘书长冯岚等嘉宾出席并见证了此次庆典。

加速亚盛医药从研发型企业到全产业链企业的转型升级，开启从苏州走向世界的新征程

亚盛医药全球总部、研发中心坐落于苏州工业园区，总占地面积达95亩，主要用于总部运营管理、创新药研发与配套保障。其中，研发中心可执行从药物发现到药物临床的全流程，承担新靶点小分子靶向抗肿瘤药物自主设计、优化、筛选、研究、开发与转化职能。未来，还将按照国际cGMP标准建立全球生产基地，为后续挺进全球医药市场提供强有力的支持。

亚盛医药于2016年正式落户苏州；2019年，公司举行了全球总部、研发中心及产业基地奠基典礼；两年后的今天，这里已然成为了苏州生物医药上市产业园的地标建筑。全球总部、研发中心的开业有助于加快整合内外部优质资源，进一步扩大亚盛医药在创新药行业中的领先优势；并不断注入发展新动能，加速实现亚盛医药从研发型企业到全产业链企业的转型升级。这是亚盛医药自落户苏州后，在苏州工业园区全面布局的重要里程碑，也是公司从苏州走向世界的新起点。

产学研资共赢共享，激发生物医药创新活力，造福患者

在本次开业庆典上，入驻于亚盛医药全球总部、研发中心的“国家血液系统疾病临床医学研究中心亚盛研究院“被正式揭牌启用。国家血液系统疾病临床医学研究中心亚盛研究院是亚盛医药与苏州重点临床研究机构国家血液系统疾病临床医学研究中心的战略合作项目。研究院聚焦血液肿瘤领域，覆盖肿瘤基础研究、临床治疗研究、创新药物研发、创新人才培养、关键核心技术平台培育等功能。该研究院的揭牌启用，将加快亚盛医药原创新药产业化转化进度，以造福更多患者；并助力提升苏州本地临床研究能力，在苏州向“中国药谷”进军的征程中贡献“亚盛智慧”、“亚盛力量”。

此外，亚盛医药与中国药科大学签署了“亚盛医药-中国药科大学创新与产业化联合研究院”的共建协议。亚盛医药-中国药科大学创新与产业化联合研究院将入驻亚盛医药全球总部、研发中心。双方致力将联合研究院打造成国内外领先的生物医药创新研发与产业转化中心，将有针对性开展突破性和颠覆性创新药物研发理论和关键技术研究；探索建立高效校企联动开展创新研发与产业转化新机制与新模式。

值得一提的是，亚盛医药还与元禾控股签署了共同创建“禾盛创新工场”的战略合作框架协议。根据协议，创新工场将入驻亚盛医药全球总部、研发中心。双方致力于将其打造为国内一流的生命健康加速平台，将整合优势资源，在项目孵化、联合投资、项目引进等领域展开长期合作，为初创生物医药企业提供平台、资本助力和创业赋能；为苏州医药产业发展做出贡献，最终为中国乃至全世界的广大病患送去福祉。

亚盛医药董事长、CEO杨大俊博士表示：“亚盛医药全球总部、研发中心的开业，标志着我们在苏州工业园区这片沃土已经生根发芽，感谢在苏州各级政府一直以来的大力支持！

今天，‘国家血液系统疾病临床医学研究中心亚盛研究院’正式揭牌启用，我们也和中国药科大学签署了‘亚盛-中国药大创新与产业化联合研究院’的共建协议，我希望能将这些合作成果打造为苏州医教研产协同发展的‘样板项目’；此外，我们还和元禾控股签署了共同成立‘禾盛创新工场’的战略合作框架协议，以期赋能初创生物医药企业、为中国生物药创新提供源头活水。

希望通过这一系列的合作，我们能携手合作伙伴，将亚盛医药全球总部、研发中心打造为具有苏州特色的生物医药产业地标，并为中国生物医药产业高质量发展贡献力量。未来，亚盛医药将充分利用苏州的区位聚集优势和人才集群效应，把握时代机遇，立足全球创新前沿，全面开启生物药创新及国际化新征程。”

中国药科大学副校长孔令义教授表示：“作为历史最为悠久的、在医药界享有盛誉的药学高等学府，中国药科大学非常高兴能与一直坚持原创新药研发的创新药头部企业亚盛医药达成此次合作。双方将共建中国药科大学——亚盛医药创新与产业化联合研究院，进一步贯彻产学研结合的理念。我们相信与亚盛的携手，有助于赋能药大科研人员的基础研究，提升转化研究效率，并在联合培养医药行业全方位人才、共同开展关键技术研究、发现并孵化更多的原创新药等方面协力共进，从而造福行业，造福患者。”

关于亚盛医药

亚盛医药是一家立足中国、面向全球的生物医药企业，致力于在肿瘤、乙肝及与衰老相关的疾病等治疗领域开发创新药物。2019年10月28日，亚盛医药在香港联交所主板挂牌上市，股票代码：6855.HK。

亚盛医药拥有自主构建的蛋白-蛋白相互作用靶向药物设计平台，处于细胞凋亡通路新药研发的全球最前沿。公司已建立拥有8个已进入临床开发阶段的1类小分子新药产品管线，包括抑制Bcl-2、IAP或MDM2-p53等细胞凋亡路径关键蛋白的抑制剂；新一代针对癌症治疗中出现的激酶突变体的抑制剂等，为全球唯一在细胞凋亡路径关键蛋白领域均有临床开发品种的创新公司。目前公司正在中国、美国、澳大利亚及欧洲开展40多项I/II期临床试验。用于治疗耐药性慢性髓细胞白血病的核心品种奥雷巴替尼（商品名：耐立克®）曾获中国国家药品监督管理局（NMPA）新药审评中心（CDE）纳入优先审评和突破性治疗品种，并已在中国获批，是公司的首个上市品种。该品种还获得了美国FDA审评快速通道、孤儿药资格认定、以及欧盟孤儿药资格认定。截至目前，公司共有4个在研新药获得12项FDA和1项欧盟孤儿药资格认定。公司先后承担多项国家科技重大专项，其中“重大新药创制”专项5项，包括1项“企业创新药物孵化基地”及4项“创新药物研发”，另外承担“重大传染病防治”专项1项。

凭借强大的研发能力，亚盛医药已在全球范围内进行知识产权布局，并与UNITY、MD Anderson、梅奥医学中心和Dana-Farber癌症研究所、默沙东、阿斯利康、辉瑞等领先的生物技术及医药公司、学术机构达成全球合作关系。公司已建立一支具有丰富的原创新药研发与临床开发经验的国际化人才团队，同时，公司正在高标准打造后期的商业化生产及市场营销团队。亚盛医药将不断提高研发能力，加速推进公司产品管线的临床开发进度，真正践行“解决中国乃至全球患者尚未满足的临床需求”的使命，以造福更多患者。

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