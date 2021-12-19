助力区域经济新动力 12大项目亮相武汉“双铁”推介会

中国武汉2021年12月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 坚持城市综合运营理念，统筹城市轨道商业开发，助推区域经济主流新动力。12月17日下午，“筑梦江城，畅达美好”武汉地铁集团有限公司&武汉铁路地产置业有限公司招商推介会上，“双铁”集团共同谋划了武汉城市生活最新的商业生态圈，以站城一体化开发促进站点与城市共同繁荣，提供集出行、居住、工作、消费等为一体的全方位生活服务，实现客流到商流的良性转变。

会议现场，三阳路、秦园路、黄浦路、赵家条、中航街道口、徐家棚、佛祖岭、歌笛湖8大武汉地铁TOD项目，楚天雅苑、江岸铁路和谐佳苑、武铁佳苑、汉阳七里铁路和谐佳苑4大“铁潮”项目共同亮相。

据了解，近年来，全国各地通过“地铁+物业”、“地铁+产业”等开发运营模式，提升城市自我“造血”能力实现盈利，为城市发展减负。业内相信，随着武汉轨道商业项目的增多，将加速城市要素流动，唤醒城市活力，带动区域经济发展，创造更多的市场价值。

再推核心项目，武汉TOD面积增至141万平米

所谓TOD，是指以公共交通为中心建立城市核心功能为一体的城区，实现各个城市组团紧凑型开发的有机协调模式。

近两年，轨道交通物业开发收入占资源经营收入比重持续上升，各地越来越重视并积极实践轨道交通TOD开发，并将TOD作为城市轨道交通企业可持续发展的重要路径和战略选择。截止2020年末，我国已运营TOD项目的城市超过20座，在建或规划TOD项目的城市超过30座，武汉就是其中之一。

“截止到目前，武汉地铁资源公司商业经营面积已达77万平方米。”推介会上，武汉地铁集团综合开发事业总部党委书记孙长洪介绍，目前，武汉地铁资源公司经营项目遍布武汉轨道交通运营线网，为武汉市民提供了绿色、便捷、优质的服务。此次推出的8大项目，将让武汉地铁TOD项目总面积增值141万平方米。

推介会上获悉，此次武汉地铁倾力打造、隆重推出的8大TOD项目约64万平米，其中三阳路、秦园路、徐家棚3个项目是一线长江滨江高端商务TOD项目，黄浦路、赵家条、歌笛湖、佛祖岭、中航街道口5个项目是集城市商务中心、交通中心、未来中心和教育中心于一体的城市区域TOD标杆项目。8大项目均紧邻武汉市轨道交通关键站点，是相关区域的核心所在，将进一步提升该区域的凝聚力。

加入铁路文化背景，“绿皮火车”将亮相武汉中心城区

8大TOD项目揭开神秘面纱的同时，武汉铁路地产置业有限公司也匠心打造推出了4个以铁路文化为背景打造的“铁潮”系列品牌项目，分别为楚天雅苑项目、江岸铁路和谐佳苑项目、武铁佳苑项目和汉阳七里铁路和谐佳苑项目。

其中，楚天雅苑项目将打造武汉首家以铁路元素为主要风格的商业街，也将成为武汉网红打卡新地标。“在设计中，我们将经典的铁路元素艺术化的应用到街道的小景色中，展现了近代铁路文化史。”武汉铁路地产置业有限公司代表张俊姗介绍，该项目将用绿皮火车的形象打造风雨廊，还会在地铁上篆刻铁路文化历史轨迹等，既保留了绿皮火车的怀旧风格，又有新时代高铁速度的标志。“该项目的商业总建筑面积约2万余平方米，目前已经有武商、建设银行、中国银行等大型国有企业入驻。”

另外，张俊姗也表示，其他三个“铁潮”项目均紧邻成熟社区、大型商业体，消费流量丰富，投资回报巨大。

共享万亿蓝海，多家知名企业现场签约

据统计，截至2021年6月30日，中国49城开通轨道交通，共计8448.67公里，19个城市地铁运营线路长度超100公里，11个城市地铁运营线路长度超200公里。加速推进的城轨建设为TOD开发奠定了庞大的市场规模及增长空间，相关方面认为未来中国城市轨道交通TOD发展规模空间将达到5.5万亿元。

面对如此巨大的商业市场，各行业龙头企业近年来也热衷入局，分享万亿蓝海。推介会现场，武商集团、华润万象生活、大悦城、龙湖、印力、中国建设银行等多家企业与“双铁”现场签约，成为战略合作伙伴。永旺超市、至潮影院、双湖园、星巴克、肯德基、虎头局、奈雪的茶、泸溪河等知名品牌意向入驻。

不少品牌负责人现场表示，城市地铁的天然交通优势，能够产生巨大的虹吸效应，汇聚站点周边客流，这点对于商家来说，具有相当大的吸引力。

据悉，2020年，武汉地铁实际盈利15.78亿元，仅次于深圳地铁，排名全国第2。轨道交通的助力之下，顾客和商家都将拥有更好的购物、休闲体验，享受更高端的商业服务。此次武汉地铁与铁路集团的强强联手，优势互补共同发展，将再次为武汉区域经济带来新的活力。

8大TOD项目

三阳路项目：紧邻地铁1、7号线换乘站三阳路站，规划有1栋46F甲级写字楼、二期1栋45F写字楼及星级酒店，6层裙楼商业；

赵家条项目：与地铁3、8号线赵家条站站厅无缝连接，1栋47F写字楼及商务酒店，6层裙楼商业；

黄浦路项目：紧邻地铁1、8号线换乘站黄浦路，地处永清片，地上18F，4-18F规划为服务式公寓，1-3F规划为配套商业；

秦园路项目：地铁5、7、8号线换乘站上盖，规划一期1栋46F甲级写字楼，二期1栋36F公寓及酒店，5F裙楼商业，地下3F停车场；

中航街道口项目：衔接地铁2、8号线街道口站，1-23F规划为办公，25-35规划为酒店及其配套；

徐家棚项目：无缝对接地铁5、7、8号线徐家棚换乘站，地上4F，地下1F；

佛祖岭项目：无缝对接2号线佛祖岭站，站厅上盖3F商业建筑；

歌笛湖项目：紧邻地铁4、5号线复兴路站，社区裙楼商业，地上4F，地下2F停车场。

4大“铁潮”项目

楚天雅苑项目：武汉市首家以铁路元素为主要风格的商业街，5号线与7号线交汇，依托铁路住宅小区配建商业，填补商业购物、休闲娱乐业态空白。

江岸铁路和谐佳苑项目：1号线头道街站，紧邻10号线、14号线及20多条公交线，依托汉口滨江商务区以及各大商业体，未来可期。

武铁佳苑项目：8号线汪家墩站，4号线、5号线、8号线三轨交汇，交通路网密集，左长江、右东湖、聚四面、汇八方。

汉阳七里铁路和谐佳苑项目：4号线七里庙站，紧邻6号线、3号线、1号线及18条公交线，写字楼+底商模式，项目写字楼是武铁地产置业产业大楼，依托长江沿岸高铁等新线建设，将汇聚铁路产业上下游资源，是创业机会的高地。毗邻老牌打卡圣地玫瑰街以及旅游景点月湖风景区。

助力区域经济新动力 12大项目亮相武汉“双铁”推介会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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