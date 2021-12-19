燃情冰雪 拼出未来 北京延庆：借冬奥会盛会 助乡村旅游升级 民宿乡村旅游延庆冬奥会旅游_手机网易网

燃情冰雪 拼出未来 | 北京延庆：借冬奥会盛会 助乡村旅游升级 2021-12-19 16:56:05 央视网消息： 作为北京冬奥会三大赛区之一的延庆赛区，借助举办冬奥会带来的名气和冰雪活动的升温，推动乡村特色宴和精品民宿提档升级，适应更多人群的食宿需求，不仅带动了增收，还改善了村容村貌。 在北京延庆区井庄镇柳沟村，路边随处可见统一设计、颜色鲜亮的餐饮、住宿、景点导引标识。当地用自制的酸浆豆腐，配上村民做的熏肉、大白菜等等，制作成了特色美食豆腐宴，颇受欢迎。延庆区通过组织“大厨下乡”活动，邀请北京知名饭店的厨艺大师们来到村里，向民宿厨师等传授做菜和服务技巧，提升当地餐饮能力。通过滑雪场、景点、旅行社的联动合作，延庆形成了一批集乡村特色美食、精品民宿、古城观光、农事体验、户外运动等于一体的乡村精品旅游线路。在井庄镇，近五年的民宿接待户从80户发展到现在的150户，其中，精品民宿从无到有，共35家70个院落。 延庆区井庄镇副镇长 张鑫： 就业岗位越来越多，可以自己当老板，出租房屋，还有当民宿管家，收入得到了显著增长。 延庆区副区长 任江浩： 我们现在拥有精品民宿品牌150个，床位达到450…