携程：携手产业链上下游共克时艰 用旅游推动乡村振兴机票在线旅游乡村旅游携程旅游_手机网易网

携程：携手产业链上下游共克时艰 用旅游推动乡村振兴 2021-12-20 07:35:55 面包财经 携程 近日披露了2021年三季报，尽管面临国内外疫情反复的压力，总体业绩仍基本保持稳定。 2021年前三季度，携程实现营收153亿元，同比增长约14%；非公认会计准则口径下归母净利润10.47亿元，上年同期为亏损19.76亿元。前三季度营收情况优于市场预期。 梳理疫情发生以来携程以及产业链相关数据发现：尽管短期业绩受到疫情冲击令股价承压，但携程在疫情发生后采取的一系列举措，与产业链上下游共克时艰，实际上通过承担社会责任在行业逆境中加固了护城河。 同时，携程围绕“内容、产品、质量、供应链”这四大方向，加大研发投入。在第三季度净营收同比小幅下降的情况下，携程研发费用逆势同比上升15%至23亿元，占同期净营收的43%。 通过帮助产业链上下游降本增效、持续的研发投入，携程不仅稳固了国内外市场份额，还开拓出更多长尾市场。这在短期会导致自身费用率上升，影响短期业绩，但却会让更广泛的产业链上下游受益。作为行业头部企业，这实际上也是在为携程积累未来的增长因子。 最新的案例是，自今年3月启动“ 旅游 乡…