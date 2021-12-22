以“文化+旅游”赋能城市崛起，世茂齐盛里成为淄博“新文旅明珠”_山东站_中华网

当文旅融合的春风吹过，如何以“文化+旅游”赋能城市的崛起，是每个山东城市都在积极思考的课题。更重要的是，文旅产业作为新旧动能转换的主引擎之一，其发展的水平影响着一个城市新旧动能转换的质量和效能。在淄博，“许多‘散落的珍珠’尚未成串、许多‘金字招牌’尚未闪光、许多文旅产业尚未成势”。 图|实景图 2021年淄博市委十二届十二次全体会议提出，要围绕快乐生活、成就事业，建设多彩活力的青年创业友好型城市。今年以来淄博聚焦育新机开新局，科学把握淄博城市发展规律，以新发展理念引领产业转型升级，着力打造一座宜业宜居、宜乐宜游的时尚之城，答好建设高能级城市新答卷。 而位于淄博CBD中央活力区的齐盛里文旅商街，无疑是淄博发展文旅经济、场景经济之路上一次具有重要意义的尝试。拥有一方文脉悠长的厚土，淄博在文旅经济发展方面具备无可比拟的优势。或许现在，跨越三千年的文明史，淄博齐盛里——以商业模式做表达，一颗具有齐都韵味、更能代表淄博风雅的新文旅明珠正渐渐浮出水面。 当我们说房地产告别黄金时代的时候，实际上说的是告别住宅开发的黄金时代，而与居住密切相关，或者说与美好生活密切相关的领域，会发现新的蓝海。只不过，它…