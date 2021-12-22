北京2021年12月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，根据中国采购与招标网发布的“交通银行股份有限公司总行集中式存储采购项目”中标结果公示，本次三家中标厂商分别为浪潮信息、华为、新华三，浪潮信息以第一中标人当选。



浪潮存储中标交通银行

创始于1908年的交通银行，不仅是中国历史最悠久的国有大型商业银行之一，更是数字化、智慧型银行建设的先行者。交通银行坚持“数据驱动发展”战略，通过全量采集、智能处理，将业务数据转化成可以被记录、存储和使用的数据资产，同时推动数据业务化，用数字化思维创新产品设计、重构业务流程。随着数据实时存储、处理需求提升，交通银行需要构建“安全可靠、高效经济”的金融数据存储平台。

本次中标，浪潮存储为交通银行总行提供了集中式存储产品。浪潮集中式存储在可靠性、性能等方面均处于业界领先水平。其中在可靠性方面，浪潮存储是全球少数几家能够提供48控存储的厂商，通过不断升级多控全局共享缓存，控制器扩展能力提升带来了更高的可靠性；同时在性能方面，浪潮存储全新开发了闪存原生的“iTurbo 2.0智能加速引擎”，在SPC-1国际测试中以超2300万IOPS夺得总榜性能全球第一。基于多项极致能力，浪潮存储在六大行批量部署，并在运营商核心计费、ETC实时缴费、能源关键交易等场景中广泛应用。

未来随着金融与科技加速融合，数据新型生产要素将在金融行业发展中发挥更加重要的作用。浪潮存储基于“云存智用运筹新数据”理念，将持续加大集中式存储研发投入，以领先技术赋能金融行业，释放数据价值加速数字化转型。

浪潮信息中标交通银行总行集中式存储采购项目 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com