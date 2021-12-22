我在雪域高原“种”基站_中国网

从长时间大雪封山与世隔绝，到实现移动互联网随时在线，西藏群众生活中的惊喜变化，离不开通信人的接续奋斗。成立21年以来，中国移动通信集团西藏有限公司（下称“西藏移动”）坚持以党建引领实践，不惧高寒缺氧、山高谷深，穿越“生命禁区”开辟通信服务道路，将基站“种”上山顶，将服务带上极高海拔，成为强边、固边、稳边的重要力量。 边境乡5G全覆盖 冬日暖阳照耀着日拉山，山脚下就是中印边境线上的玉麦乡。一座座藏式小院错落有致，道路两旁商店、旅馆、藏餐馆林立，学校、卫生院、村民活动中心等公共设施一应俱全。 记者来到当地村民巴桑次仁家，家里年长的孩子益西卓玛看到来了客人，热情地“指挥”播放器，邀请大家看她最爱的动画片：“小度小度，我要看小猪佩奇！”吃过晚饭，益西卓玛跟邻居家的两个小女孩在屋外的广场上做游戏，玩的是抖音上正火的“木头人”。 地处喜马拉雅山脉南麓的玉麦乡，离隆子县城200公里，隔着日拉山等3座海拔超5000米的大山。每年11月底到次年6月大雪封山，人们要赶在封路前去县城囤上足够的青稞和土豆。很长一段时间里，这里几乎与世隔绝。直到2019年通往玉麦的公路改建完成，沥青路面全面完工，大雪封山的困扰…