[明天起冻结VTL售票活动 旅行社：难免受影响 8world] 我国将冻结所有从明天（23日）起到下个月20日通过航空和陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）入境本地的售票活动，以遏制2019冠状病毒变种毒株奥密克戎传入。对此，受访旅行社坦言，消息难免会带来影响。 曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平回复《8视界新闻网》询问时说，政府的宣布来得突然，难免会打击消费者对旅游的信心。 他表示，由于已购买VTL航班机票的旅客可继续通过VTL途径出境或入境，因此已确定出发的旅行团顾客不会受到影响。不过，直接受影响的将会是打算在明年初出游，但还未购票的旅客。 欧美假期公司总监黄耀雄则指出，现在到明年6月的旅行团机票，航空公司已经预留给欧美，因此不会受太大的影响，但是航空公司将不会允许顾客临时再加位。 至于想要在1月份预订自由行或是个人行的旅客，公司将无法满足他们的要求，为他们订票。 与此同时，为了安全起见，黄耀雄计划今天内，为已确定在下个月出发的旅行团，以及预留了机票的顾客开出机票，避免日后又出现任何变动。 旅行团暂不接受报名 大通旅游市场与公关部经理卓琼华受访时则透露，目前至1月份不算旺季，因此这项宣…