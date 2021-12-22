北马旅游局 专注促销“咖啡足迹”旅游

（乔治市22 日讯）“咖香旅游”，将成为北马旅游产品的口号之一。 大马旅游局北马分局（Tourism Malaysia Wilayah Utara，TMWU) 目前正专注在北马玻、吉、槟、霹四个州，促销称为“咖啡足迹”（Coffee Trail）旅游。 该局高级副总监尤甘迪兰说，这项努力是其中一个通过教育旅游和美食旅游，来均衡发展四州的旅游市场的方式。他在出席“咖啡足迹”计划的闭幕礼时，这么说。 他说，与只专注于传统旅游方式相比，“咖啡足迹” 是我国旅游领域里一个可以加以商业化的环节。 “咖啡文化在我国崛起已久，而且已发展成为生活方式，足以成为旅游产品之一。” 他说，在半岛，北部州属是种植咖啡的最佳地区，尤其是中果咖啡（学名：Coffea canephora），又称罗布斯塔（robusta）咖啡。在吉打锡县，有一个北马最大的中果咖啡园，可提供游客尤其咖啡迷不少有关来源、种植与鉴赏知识。 “除了教育性，游客包括咖啡爱好者，也可参观诸如霹雳太平阿三古邦的全国最古老的安东咖啡厂，或到本地人经营的咖啡屋去品尝咖啡和了解一杯好咖啡的制法等等。” 他说，根据该局观察，我国年轻人在咖啡行业包括国际层…