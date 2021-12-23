179秒变769，你的“考研房”这么贵，到底是谁在中间赚差价大床酒店房型

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 对于百万考研人来说，磨难从来不只那一纸试卷：比如随着考研的临近，如何能顺利地在考点周围订上一间酒店房间，也成了九九八十一难之前的关键一难。因为无法参加考研的预报名，考生小Q根据往年的信息，一口气提前在五个考点周围订了酒店，最后等到消息落定，才留一间合适的。 比起小Q的幸运，网络上充斥的更多是吐槽：100元的普通单间转眼就长到了1000元，熬夜抢上的房间也可能因为装修、系统问题等各种奇葩的理由而被强制退单。第三方机构又瞅准了信息差的存在，妄图从中"强抽一笔"。供需关系或许能成考研房暴涨的一个说辞，但产业链上的信息壁垒、第三方的浑水摸鱼以及酒店被抛之脑后的契约精神，或许都是考研房价格出现离奇暴涨的"罪魁祸首"。 坐地起价179秒变769 "全国报考人数457万。"12月22日，教育部公布了2022年考研报名人数，两天后，400多万考生就将奔赴考场。只是考试开始之前，考生们就率先被"难为"了一轮。近期，围绕着"考研房"价格的暴涨，一轮又一轮讨论接踵而至。 比如山东济南的网友反映，考研考点附近酒店一房难求，不少房价翻10倍，原本114元的普通单…