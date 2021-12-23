西安饮食最新公告：所属各餐饮（酒店）门店12月23日起暂停店堂营业_股市要闻_市场_中金在线

西安饮食公告，公司所属各餐饮(酒店)门店自2021年12月23日起暂停店堂营业。本次疫情预计对公司经营业绩构成一定影响。后续公司店堂恢复正常营业的时间，需视疫情情况及西安市疫情防控工作相关规定而定。 公司董事长为靳文平。靳文平先生:汉族,1968年7月出生,本科学历,中共党员,高级政工师、高级职业经理人。1991年12月参加工作。2010年1月—2010年7月,任西安旅游股份有限公司总经理助理;2010年7月—2012年1月,任西安旅游股份有限公司副总经理;2012年1月—2016年3月,任西安大汉上林苑实业有限责任公司西安秦岭野生动物园总经理、党委副书记;;2016年3月—2019年12月,任本公司党委副书记、副董事长、总经理;2019年12月23日至今,任本公司党委书记、董事长,负责公司全面工作。曾先后荣获第八届西安优秀青年企业家、西安市环境治理先进个人、中国饭店业十佳总经理、第四届全国饭店业职业技能竞赛优秀组织工作者、陕西省优秀企业家、中国旅游总评榜陕西分榜“醉美陕西”创新力人物、西安市劳动模范等称号。 本文由证券之星数据中心根据公开数据汇总整理，不构成投资意见或建议，如有问题，…