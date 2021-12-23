山东日照：“体育+旅游”，开启城市新生活-新华网山东频道

一场日马，近两万名运动爱好者用脚步丈量这座城市的魅力；两条绿道，市民游客在或骑行或漫步中体验着山海相依的迷人风景；赛艇队、皮划艇队、帆船队等8支国家队伍点赞日照的热情优美；环山、环海、环水、环林、环场馆，多种多样的体育设施构成日照“体育生态圈”。 体育，正为日照开启另一种旅游生活。 11月26日，在2021中国体育文化博览会·中国体育旅游博览会上，日照市获评“2021中国体育旅游十佳目的地”，日照奥林匹克水上运动小镇获评“2021中国体育旅游精品景区”。连续三年获此殊荣，日照永久获得“中国体育旅游十佳目的地”称号。 丰富的体育赛事发出日照声音，大批重大体育项目和越来越先进的体育设施纷纷涌现，丰富着体育旅游的内涵。体育旅游已成为日照旅游实现换道超越的强劲引擎，助力提升日照旅游的影响力。 办好一次赛 搞活一座城 体育赛事澎湃城市激情 “每次来日照参加马拉松比赛，都是一场体育盛宴，一路上山海相伴，让我不禁想用脚步丈量这座城市的魅力。”连续五年参加日照马拉松，樊龙龙越来越享受这个城市的魅力。 引人瞩目的重大体育赛事，不仅能激活一座城市的活力，更能拓展城市品牌的影响力，是城市国际“能见度”的一面…