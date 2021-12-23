能源数字化无国界朗新在线缴费技术支援“一带一路”建设

江苏无锡2021年12月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月16日是“一带一路”国际日，这个带有浓厚东方国家文化气息的节日，不仅将沿线国家紧紧绑在新丝路经济带上，也记载着中国企业助力“外循环”经济的累累硕果。

中国企业在“一带一路”沿线国家的直接投资累计超过1360亿美元，在全球对外直接投资同比缩水的背景下，今年1月至7月我国对“一带一路”参与国非金融类直接投资达112.9亿美元，同比增长9.9%。其中，能源和交通运输领域是最大的“蛋糕”，占今年上半年“一带一路”投资总额的65%。这当中专注于“能源数字化”的朗新科技凭借自身在电力数字化、在线缴费等领域的技术沉淀，以技术出国的模式为这一份成绩单加上一抹色彩。

水电燃是家庭常用能源，在国内，人们早已习惯了手机在线进行能源缴费，家庭能源数字化也成为建设现代能源体系、实现城市低碳绿色发展的基础条件之一。而在国外，尤其是“一带一路”沿线的信息化水平欠发达的国家，则欠缺这样的数字能源生活体验。朗新科技正是瞄准了这块空白，精准切入海外“能源在线缴费”的数字化细分赛道。

2019年，朗新科技旗下邦道科技以“技术输出+当地合作伙伴”的模式参与孟加拉国在线生活缴费系统建设，与孟加拉国最大的电子钱包bKash合作，用数字化技术赋能孟加拉国水电燃等公共事业机构，为当地居民提供更便捷、更低碳绿色的在线生活缴费服务。

短短2年时间，朗新邦道支撑的在线生活缴费服务已遍及孟加拉国大部分市场，填补了该国“在线缴费”的市场空白，即便在疫情笼罩的近两年，市场业务表现依旧持续增长。2021年，朗新孟加拉在线缴费平台月平均缴费笔数超400万笔，相较2020年翻了一番，年交易量、交易总金额也突破新高；同时也助力bKash在孟加拉国年度金融科技奖评选中获得“最佳支付奖”。



朗新邦道与bKash协同工作



朗新邦道与bKash协同工作

事实上，像孟加拉国这种缺少在线缴费服务的国家不在少数。以菲律宾为例，当地居民并不会使用在线支付，只有约30％的人口拥有银行账号，即便越来越多年轻人喜欢在网上购物，也往往会选择线下到付，这其中的在线缴费市场前景可想而知。未来，朗新科技还将以南亚、非洲等“一带一路”沿线国家为重心，坚持“技术出海+当地合作伙伴”的模式，不断复制推广成熟的在线生活缴费技术，提升沿线国家民众的数字生活体验。

朗新科技依托“数字化技术+能源互联网”解决方案构建更多低碳绿色的全新数字场景，在大力深耕国内市场、助力企业和政府进行数字化转型的同时，还以国内积累的丰富经验带动“一带一路”沿线国家人民实现“科技梦”，推动能源数字化持续发展，这也与国家制定的国内国外双循环经济发展战略不谋而合。在这条道路上，朗新将继续遵循国家的战略方针，贡献力所能及的力量。

能源数字化无国界|朗新在线缴费技术支援“一带一路”建设 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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