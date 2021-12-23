深圳2021年12月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，由南方周末主办的第六届年度盛典品牌峰会在深圳举行，多特瑞荣获“2021年度新潮力品牌”奖项。

南方周末年度盛典是由南方周末报社主办的年度品牌盛事，自2016年创办以来秉承“分享·创新·探索”的宗旨，致力于挖掘企业品牌价值，着眼时代之先，集合各界菁英人士，分析总结我国品牌发展的新趋势、新方向，并面向全行业，甄选年度最具代表性的品牌及案例实践。

现阶段，以90后、00后为代表的年轻消费群体已然崛起。继颜值经济、睡眠经济、潮玩经济后，越来越多的年轻人迷恋上香味，嗅觉经济正成为新消费领域中的一个新风口。作为全球最大的精油及芳香护理企业之一，多特瑞以“家家户户用精油”为愿景，通过芳香的精油让人们的生活更美好，正顺应了嗅觉经济的浪潮。

2021年，由多特瑞携手敦煌研究院研发的“­飞天瑰丽”香薰复配精油在第四届进博会上全球首发。“飞天瑰丽”香薰复配精油是多特瑞在深入洞察敦煌文化之后，以致敬、传承与开拓丝路文化为初衷推出的诚意之作，充分展现了敦煌之美。

对“中国元素”的运用，还体现了多特瑞对“新国潮”的探索，以把握更多消费机遇。目前，从首款原材料来源于中国的“山鸡椒精油”，到自带中国风范的“枫香香薰精油”、洋溢着上海城市风情的“海上寻梦”香薰复配精油，再到饱含历史风韵的“飞天瑰丽”香薰复配精油等，多特瑞旗下取材于中国的精油产品已达14种，并在不断扩充，让更多人发现中国芳香植物的魅力。

多特瑞正持续深耕中国市场，坚持践行绿色创新发展道路，利用优势资源，通过植物与中国进行深度联结，用精油的形式让中国特色植物焕发新生。

2021南方周末年度盛典奖项揭晓 多特瑞摘得“年度新潮力品牌”奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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