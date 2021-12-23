网友称在长沙一酒店中被塞招嫖卡片 当地公安：将调查处理长沙市酒店公安

原标题：网友称在长沙一酒店中被塞招嫖卡片，当地公安：将调查处理 澎湃新闻记者查询发现，12月20日，有网友在“问政湖南”网站上向长沙市委领导留言：“我是一名在长沙就读的大学生，对长沙的色情违法行业深痛恶觉。在长沙市区的每一个街道，每一个酒店前，都会出现很多招嫖小卡片，这种现象在去年就有，我起初觉得这离我们大学生很远，不用担心。让我忍不住来红网问政的是最近发生的一些事情：前几天，我入住长沙市芙蓉区朝阳街道的一家中档酒店参加某个考试，在酒店入住过程中，有两拨人先后向我房间塞招嫖小卡片，我非常震惊，因为这个酒店离芙蓉公安分局朝阳派出所很近；最为过分的是，我在解放东路靠近长沙火车站那一块进行散步时，有一个中年妇女操着长沙本地口音问我‘帅哥，要按摩的吗？’，并拉扯我，这使我非常震惊。” 该网友表示：“长沙是湖南省的省会，是湖南对外交流的第一大窗口，城市市容如此之差，是否与长沙公安机关没有重视这个问题有关系呢？虽然说公安干警的主力都在反电诈上面，长沙公安在反电诈攻势上做出了很多成绩，但是长沙公安也需要关注这个问题。” 对此，长沙市公安局芙蓉分局在12月23日回复：“我局已将您反映的情况转交我局治安…